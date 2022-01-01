https://ru.sputnik.md/20220101/nasa-ssha-rabota-rossiya-mks-47687561.html

В НАСА заявили, что США хотят работать с РФ для продления функционирования МКС

В НАСА заявили, что США хотят работать с РФ для продления функционирования МКС

Билл Нельсон подчеркнул, что МКС – маяк мирного международного сотрудничества. 01.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-01T00:20+0200

2022-01-01T00:20+0200

2022-01-01T00:20+0200

общество

в мире

россия

наса

сша

мкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1e/33084082_0:186:1200:861_1920x0_80_0_0_c2115181ddfd06494fe507a8936b9aa5.jpg

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Руководитель НАСА Билл Нельсон заявил о приверженности нынешней администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с международными партнерами по МКС, в том числе Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение НАСА.Нельсон подчеркнул, что МКС – маяк мирного международного сотрудничества. Станция, по его словам, "принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества".

https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html

россия

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, наса, сша, мкс