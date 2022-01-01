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В НАСА заявили, что США хотят работать с РФ для продления функционирования МКС
В НАСА заявили, что США хотят работать с РФ для продления функционирования МКС
Билл Нельсон подчеркнул, что МКС – маяк мирного международного сотрудничества. 01.01.2022, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Руководитель НАСА Билл Нельсон заявил о приверженности нынешней администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с международными партнерами по МКС, в том числе Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение НАСА.Нельсон подчеркнул, что МКС – маяк мирного международного сотрудничества. Станция, по его словам, "принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества".
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в мире, россия, наса, сша, мкс

В НАСА заявили, что США хотят работать с РФ для продления функционирования МКС

00:20 01.01.2022
© Photo : Instagram/Sergey Kud-SverchkovМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Photo : Instagram/Sergey Kud-Sverchkov
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Билл Нельсон подчеркнул, что МКС – маяк мирного международного сотрудничества.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Руководитель НАСА Билл Нельсон заявил о приверженности нынешней администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с международными партнерами по МКС, в том числе Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение НАСА.
"Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия", – сообщили в НАСА.
Нельсон подчеркнул, что МКС – маяк мирного международного сотрудничества. Станция, по его словам, "принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества".
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