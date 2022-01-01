https://ru.sputnik.md/20220101/novogodnee-dezhurstvo-spasateli-47692254.html

Новогоднее дежурство: спасатели 30 раз выезжали на вызовы

Новогоднее дежурство: спасатели 30 раз выезжали на вызовы

За прошедшие сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям более 30 раз выезжали на экстренные вызовы.

2022-01-01T12:32+0200

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общество

происшествия

новый год

пожар

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. За прошедшие сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) более 30 раз выезжали на экстренные вызовы.Так, житель села Конгаз Комратского района Гагаузии получил ожоги рук и лица первой и второй степени после попытки разжечь огонь в печи."Вечером 31 декабря в 23.50 мужчина попытался зажечь огонь в печи, используя растопку для дров. После того, как он окатил дрова в печи легковоспламеняющейся жидкостью и зажег спичку, произошел пожар", – сообщают пожарные.Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. В результате пожара пострадал только хозяин дома.ГИЧС призывает жителей страны неукоснительно соблюдать правила эксплуатации печей и отопительных установок. Специалисты предупреждают, что использование легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печей опасно.

https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html

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2022

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

происшествия, новый год, пожар