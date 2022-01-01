https://ru.sputnik.md/20220101/novogodnee-dezhurstvo-spasateli-47692254.html
Новогоднее дежурство: спасатели 30 раз выезжали на вызовы
Новогоднее дежурство: спасатели 30 раз выезжали на вызовы
За прошедшие сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям более 30 раз выезжали на экстренные вызовы.
2022-01-01T12:32+0200
2022-01-01T12:32+0200
2022-01-01T14:15+0200
общество
происшествия
новый год
пожар
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. За прошедшие сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) более 30 раз выезжали на экстренные вызовы.Так, житель села Конгаз Комратского района Гагаузии получил ожоги рук и лица первой и второй степени после попытки разжечь огонь в печи."Вечером 31 декабря в 23.50 мужчина попытался зажечь огонь в печи, используя растопку для дров. После того, как он окатил дрова в печи легковоспламеняющейся жидкостью и зажег спичку, произошел пожар", – сообщают пожарные.Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. В результате пожара пострадал только хозяин дома.ГИЧС призывает жителей страны неукоснительно соблюдать правила эксплуатации печей и отопительных установок. Специалисты предупреждают, что использование легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печей опасно.
https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html
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Ольга Мынзат
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происшествия, новый год, пожар
Новогоднее дежурство: спасатели 30 раз выезжали на вызовы
12:32 01.01.2022 (обновлено: 14:15 01.01.2022)
Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям опубликовал статистику происшествий за последние сутки.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. За прошедшие сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) более 30 раз выезжали на экстренные вызовы.
Так, житель села Конгаз Комратского района Гагаузии получил ожоги рук и лица первой и второй степени после попытки разжечь огонь в печи.
"Вечером 31 декабря в 23.50 мужчина попытался зажечь огонь в печи, используя растопку для дров. После того, как он окатил дрова в печи легковоспламеняющейся жидкостью и зажег спичку, произошел пожар", – сообщают пожарные.
Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. В результате пожара пострадал только хозяин дома.
ГИЧС призывает жителей страны неукоснительно соблюдать правила эксплуатации печей и отопительных установок. Специалисты предупреждают, что использование легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печей опасно.