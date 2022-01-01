https://ru.sputnik.md/20220101/novogodnie-primety-obychai-moldova-47698562.html

Праздничные суеверия: какие новогодние приметы и обычаи популярны в Молдове

Праздничные суеверия: какие новогодние приметы и обычаи популярны в Молдове

Праздничные суеверия: что нельзя делать в первый день года – народные приметы и суеверия, связанные с Новым годом.

2022-01-01T20:58+0200

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КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Даже в наш век цифровых технологий многие продолжают верить в народные приметы и суеверия. Многие считают, что происходящее в новогоднюю ночь и в первый день года может поведать о том, что их ждет наступившем году.Самые распространенные суеверия связаны с деньгами. Существует поверье, что если встреча Нового года застанет вас без денег, вы будете бедны весь год, а если встречать праздник с долгами, они будут преследовать вас до конца года. Многие по традиции, сложившейся веками, в первое утро года омывают лицо до восхода солнца водой, в которую накануне были брошены монеты.Еще одно распространенное в Молдове поверье – в новогоднюю ночь нельзя плакать. А того, кто все-таки заплачет, весь год будут сопровождать печальные события.Незамужние девушки в этот день обычно одалживают обручальное кольцо, и и носят его на среднем пальце левой руки. Считается, что после этого во сне они смогут увидеть своего будущего супруга.По традиции в этот день ничего нельзя выбрасывать из дома, бытует мнение, что таким образом можно потерять удачу.Также считается, что от того, какой человек пересечет порог дома в первый день года, будет зависеть, будет ли удачным наступивший год для хозяев. Поэтому многие в первый день года не выходят из дома до тех пор, пока к ним не зайдет человек с темными волосами.

https://ru.sputnik.md/20211225/krechun-novyy-god-moldavia-47517785.html

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2022

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

в молдове, молдова, гадания, обычаи