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Праздничные суеверия: какие новогодние приметы и обычаи популярны в Молдове
Праздничные суеверия: какие новогодние приметы и обычаи популярны в Молдове
Праздничные суеверия: что нельзя делать в первый день года – народные приметы и суеверия, связанные с Новым годом.
2022-01-01T20:58+0200
2022-01-01T21:00+0200
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молдова
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КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Даже в наш век цифровых технологий многие продолжают верить в народные приметы и суеверия. Многие считают, что происходящее в новогоднюю ночь и в первый день года может поведать о том, что их ждет наступившем году.Самые распространенные суеверия связаны с деньгами. Существует поверье, что если встреча Нового года застанет вас без денег, вы будете бедны весь год, а если встречать праздник с долгами, они будут преследовать вас до конца года. Многие по традиции, сложившейся веками, в первое утро года омывают лицо до восхода солнца водой, в которую накануне были брошены монеты.Еще одно распространенное в Молдове поверье – в новогоднюю ночь нельзя плакать. А того, кто все-таки заплачет, весь год будут сопровождать печальные события.Незамужние девушки в этот день обычно одалживают обручальное кольцо, и и носят его на среднем пальце левой руки. Считается, что после этого во сне они смогут увидеть своего будущего супруга.По традиции в этот день ничего нельзя выбрасывать из дома, бытует мнение, что таким образом можно потерять удачу.Также считается, что от того, какой человек пересечет порог дома в первый день года, будет зависеть, будет ли удачным наступивший год для хозяев. Поэтому многие в первый день года не выходят из дома до тех пор, пока к ним не зайдет человек с темными волосами.
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в молдове, молдова, гадания, обычаи

Праздничные суеверия: какие новогодние приметы и обычаи популярны в Молдове

20:58 01.01.2022 (обновлено: 21:00 01.01.2022)
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПраздник "Святки в Витославлицах"
Праздник Святки в Витославлицах - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Константин Чалабов
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Родика Герчиу
Все материалы
Что нельзя делать в первый день года – народные приметы и суеверия, связанные с Новым годом.
КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Даже в наш век цифровых технологий многие продолжают верить в народные приметы и суеверия. Многие считают, что происходящее в новогоднюю ночь и в первый день года может поведать о том, что их ждет наступившем году.
Самые распространенные суеверия связаны с деньгами. Существует поверье, что если встреча Нового года застанет вас без денег, вы будете бедны весь год, а если встречать праздник с долгами, они будут преследовать вас до конца года.
© Sputnik / Mihai CarausДеньги в кармане – значит все хорошо
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
Деньги в кармане – значит все хорошо
© Sputnik / Mihai Caraus
Многие по традиции, сложившейся веками, в первое утро года омывают лицо до восхода солнца водой, в которую накануне были брошены монеты.
Еще одно распространенное в Молдове поверье – в новогоднюю ночь нельзя плакать. А того, кто все-таки заплачет, весь год будут сопровождать печальные события.
Незамужние девушки в этот день обычно одалживают обручальное кольцо, и и носят его на среднем пальце левой руки. Считается, что после этого во сне они смогут увидеть своего будущего супруга.
© Sputnik / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкГадание по кольцу
Гадание по кольцу - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
Гадание по кольцу
© Sputnik / Сергей Венявский
/
Перейти в фотобанк
По традиции в этот день ничего нельзя выбрасывать из дома, бытует мнение, что таким образом можно потерять удачу.
Также считается, что от того, какой человек пересечет порог дома в первый день года, будет зависеть, будет ли удачным наступивший год для хозяев. Поэтому многие в первый день года не выходят из дома до тех пор, пока к ним не зайдет человек с темными волосами.
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