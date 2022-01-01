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Мир за сутки: Новый год в космосе, давка в Индии и ситуация с COVID
Мир за сутки: Новый год в космосе, давка в Индии и ситуация с COVID
Мир за сутки: Новый год в космосе, давка в Индии и ситуация с COVID
2022-01-01T08:41+0200
2022-01-01T08:57+0200
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек. Из них семеро на борту Международной космической станции (МКС) и трое – на китайской станции "Тяньгун", пишет "Роскосмос".В "Роскосмосе" также отметили, что за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, причем многие – неоднократно. Например, космонавт Антон Шкаплеров встречает праздник в космосе уже в четвертый раз.На МКС тоже есть новогодние традиции: станцию украшают к празднику гирляндами и новогодней елкой, у экипажа выходные — они смотрят советское кино и, за пару минут до наступления праздника, поздравление президента. Готовят космонавты и традиционные для праздника блюда, например, любимые салаты.На борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на "Тяньгуне" – Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.Более 10 паломников стали жертвами давки в ИндииТрагедией обернулся религиозный праздник в индийском штате Джамму и Кашмир, где в давке возле храма погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.Инцидент произошел в ночь на субботу в окрестностях усыпальницы Вайшно Деви рядом с городом Катра. По данным полиции, причиной давки стала ссора среди паломников.Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что семьи погибших получат в качестве компенсации по 200 тысяч рупий (2,6 тысячи долларов).Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 287 миллионов.На утро 1 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 287 911 124. Из них 5 435 753 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (54 570 527). Следом идут Индия (34 838 804) и Бразилия (22 291 839).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (13 011 556), Россия (10 320 405), Франция (10 077 783), Турция (9 484 520), Германия (7 193 186), Испания (6 294 745) и Иран (6 194 401).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 847 226 случаев заражения, в Румынии – 1 808 891.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 376 155. В пятницу профильное министерство сообщило о 375 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 275, выздоровели 362 429 человек.
https://ru.sputnik.md/20211231/kosmonavty-mks-pozdravili-zemlyan-s-novym-godom-video-47676812.html
https://ru.sputnik.md/20210430/video-podrobnosti-smertelnoy-davki-v-izraile-34591424.html
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в мире, индия, мкс, космос

Мир за сутки: Новый год в космосе, давка в Индии и ситуация с COVID

08:41 01.01.2022 (обновлено: 08:57 01.01.2022)
© Photo : Instagram / kudsverchkovКорабль "Союз МС", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Photo : Instagram / kudsverchkov
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек. Из них семеро на борту Международной космической станции (МКС) и трое – на китайской станции "Тяньгун", пишет "Роскосмос".
"Это было самым многолюдным новогодним "застольем" на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики", – говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" также отметили, что за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, причем многие – неоднократно. Например, космонавт Антон Шкаплеров встречает праздник в космосе уже в четвертый раз.
На МКС тоже есть новогодние традиции: станцию украшают к празднику гирляндами и новогодней елкой, у экипажа выходные — они смотрят советское кино и, за пару минут до наступления праздника, поздравление президента. Готовят космонавты и традиционные для праздника блюда, например, любимые салаты.
Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
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Вчера, 14:25
На борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на "Тяньгуне" – Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.

Более 10 паломников стали жертвами давки в Индии

Трагедией обернулся религиозный праздник в индийском штате Джамму и Кашмир, где в давке возле храма погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.
Инцидент произошел в ночь на субботу в окрестностях усыпальницы Вайшно Деви рядом с городом Катра. По данным полиции, причиной давки стала ссора среди паломников.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что семьи погибших получат в качестве компенсации по 200 тысяч рупий (2,6 тысячи долларов).

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 287 миллионов.
На утро 1 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 287 911 124. Из них 5 435 753 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (54 570 527). Следом идут Индия (34 838 804) и Бразилия (22 291 839).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (13 011 556), Россия (10 320 405), Франция (10 077 783), Турция (9 484 520), Германия (7 193 186), Испания (6 294 745) и Иран (6 194 401).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 847 226 случаев заражения, в Румынии – 1 808 891.
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 376 155. В пятницу профильное министерство сообщило о 375 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 275, выздоровели 362 429 человек.
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