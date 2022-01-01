https://ru.sputnik.md/20220101/novyy-god-rozhdestvo-kishinev-47693064.html
Новый год и Рождество по-кишиневски 100 лет назад
Новый год и Рождество по-кишиневски 100 лет назад
Как отмечали зимние праздники в молдавской столице 100 лет назад и какие обычаи сохранились до наших дней.
2022-01-01T13:01+0200
2022-01-01T13:01+0200
2022-01-01T14:19+0200
кишинев
история
новый год
рождество
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Дни, когда сказка становится реальностью, отмечали в Кишиневе всегда – и сегодня мы вспомним некоторые моменты прошлого, связанные с зимними праздниками.В самом начале ХХ века, до бурных и кровавых событий последующих лет, в Кишиневе и всей Бессарабии Новый год отмечали исключительно как эпизод Рождества. Елку тогда традиционно украшали восьмиконечной звездой. В практике православия с двух сторон этой звезды пишутся образа: с одной стороны – Знамения Божией Матери, а с другой – святого Николая Чудотворца (он же, как известно, Санта Клаус и Дед Мороз). Моду на елочные украшения ввели у нас бессарабские немцы, коих тогда в столице и губернии проживало довольно много. Елку долгое время устанавливали в здании Благородного собрания – в будущем, в межвоенное время, его перестроят во всем известный кинотеатр "Патрия". Тогда это здание было центром столичных развлечений, в нем работало казино и проводились балы.В те времена существовала красивая традиция, о которой в век интернета, смайликов и гифок давно забыли, – слать друг другу рождественские открытки. Их наивная красота заметна и сейчас.Для жителей Кишинева попроще – обычных небогатых горожан – наряжали городскую елку возле Благородного собрания, недалеко от ледяного катка. Кишиневские катки – это отдельная городская традиция.Это развлечение горожане всегда обожали. Из воспоминаний княгини Ирины Кантакузиной о межвоенном периоде:"Каждой зимой в городе работало не менее трех катков, все – платные. Для детей заливали каток в городском саду, для взрослых – на улице Ренийской, на так называемом циклодроме между улицами Пушкина и Гоголя. Другой каток был на Немецкой площади (стадион "Динамо". – Ред.). Можно было взять коньки на прокат, перекусить в буфете, в гардеробе оставить пальто. Играла музыка, до позднего вечера каток освещался калильными лампами.Ходили кататься на коньках и за город – на пруд Де Карьер (парк Роз. – Ред.) или на пруд Иванкова. Иногда компаниями отправлялись за город в сторону Гидигича.В то время река Бык широко разливалась по лугу. Когда вода замерзала, можно было кататься. Мы уходили за 2-3 километра и, если дул попутный ветер, расстегивали пальто, разводили полы руками так, чтобы получился "парус", и мчались по направлению к городу быстро и легко, без всяких усилий. Конечно, лед мог треснуть, и тогда нога проваливалась в тину. Но это не смущало, при первой же возможности такая вылазка повторялась".Кстати, позже, в 60-70-х годах ХХ века, каток заливали на Республиканском стадионе. Как видно, ледяные катки и Кишинев крепко связаны историей.Пройдет немного времени, случится страшная война, от которой город оправится не сразу. Но потом зимний праздник возродится из пепла вместе с городом – правда, в урезанном, "атеистическом" виде, без Рождества. Вот несколько заметок из газеты "Вечерний Кишинев" 1969 года, по которым можно понять, как именно тогда справляли зимние праздники.В наше время Рождество вернулось – и это здорово. Его у нас даже справляют дважды – скорее всего, не из набожности, а из желания продлить радость праздника. Да и просто здорово, что Сын Божий у нас рождается дважды в году. Но праздник ощущается сильней, когда знаешь о том, что он нес радость нашим предкам так же, как и нам. И тогда он не заканчивается. И неважно, что зимы "уже не те" – снег теперь редкий зимний гость, хотя в нынешнем году природа жителей Молдовы и порадовала, – Новый год и Рождество не зависят от осадков.При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com
https://ru.sputnik.md/20210925/vystavka-kishinev-1925-45043184.html
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
кишинев, история, новый год, рождество
Новый год и Рождество по-кишиневски 100 лет назад
13:01 01.01.2022 (обновлено: 14:19 01.01.2022)
Самые любимые праздники детей и взрослых трепетно отмечали в молдавской столице во все времена и исторические периоды.
Дни, когда сказка становится реальностью, отмечали в Кишиневе всегда – и сегодня мы вспомним некоторые моменты прошлого, связанные с зимними праздниками.
В самом начале ХХ века, до бурных и кровавых событий последующих лет, в Кишиневе и всей Бессарабии Новый год отмечали исключительно как эпизод Рождества. Елку тогда традиционно украшали восьмиконечной звездой. В практике православия с двух сторон этой звезды пишутся образа: с одной стороны – Знамения Божией Матери, а с другой – святого Николая Чудотворца (он же, как известно, Санта Клаус и Дед Мороз).
Моду на елочные украшения ввели у нас бессарабские немцы, коих тогда в столице и губернии проживало довольно много. Елку долгое время устанавливали в здании Благородного собрания – в будущем, в межвоенное время, его перестроят во всем известный кинотеатр "Патрия". Тогда это здание было центром столичных развлечений, в нем работало казино и проводились балы.
Старые рождественские открытки.
Старые рождественские открытки.
Старые рождественские открытки.
Старые рождественские открытки.
Старые рождественские открытки.
Старые рождественские открытки.
Старые рождественские открытки.
Старые рождественские открытки.
В те времена существовала красивая традиция, о которой в век интернета, смайликов и гифок давно забыли, – слать друг другу рождественские открытки. Их наивная красота заметна и сейчас.
Для жителей Кишинева попроще – обычных небогатых горожан – наряжали городскую елку возле Благородного собрания, недалеко от ледяного катка. Кишиневские катки – это отдельная городская традиция.
Это развлечение горожане всегда обожали. Из воспоминаний княгини Ирины Кантакузиной о межвоенном периоде:
"Каждой зимой в городе работало не менее трех катков, все – платные. Для детей заливали каток в городском саду, для взрослых – на улице Ренийской, на так называемом циклодроме между улицами Пушкина и Гоголя. Другой каток был на Немецкой площади (стадион "Динамо". – Ред.). Можно было взять коньки на прокат, перекусить в буфете, в гардеробе оставить пальто. Играла музыка, до позднего вечера каток освещался калильными лампами.
Ходили кататься на коньках и за город – на пруд Де Карьер (парк Роз. – Ред.) или на пруд Иванкова. Иногда компаниями отправлялись за город в сторону Гидигича.
В то время река Бык широко разливалась по лугу. Когда вода замерзала, можно было кататься. Мы уходили за 2-3 километра и, если дул попутный ветер, расстегивали пальто, разводили полы руками так, чтобы получился "парус", и мчались по направлению к городу быстро и легко, без всяких усилий. Конечно, лед мог треснуть, и тогда нога проваливалась в тину. Но это не смущало, при первой же возможности такая вылазка повторялась".
Кстати, позже, в 60-70-х годах ХХ века, каток заливали на Республиканском стадионе. Как видно, ледяные катки и Кишинев крепко связаны историей.
Пройдет немного времени, случится страшная война, от которой город оправится не сразу. Но потом зимний праздник возродится из пепла вместе с городом – правда, в урезанном, "атеистическом" виде, без Рождества. Вот несколько заметок из газеты "Вечерний Кишинев" 1969 года, по которым можно понять, как именно тогда справляли зимние праздники.
В наше время Рождество вернулось – и это здорово. Его у нас даже справляют дважды – скорее всего, не из набожности, а из желания продлить радость праздника. Да и просто здорово, что Сын Божий у нас рождается дважды в году. Но праздник ощущается сильней, когда знаешь о том, что он нес радость нашим предкам так же, как и нам. И тогда он не заканчивается. И неважно, что зимы "уже не те" – снег теперь редкий зимний гость, хотя в нынешнем году природа жителей Молдовы и порадовала, – Новый год и Рождество не зависят от осадков.
При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com