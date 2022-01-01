https://ru.sputnik.md/20220101/olive-kotoryy-nas-obedinyaet-47690657.html

Оливье, который нас объединяет

Оливье, который нас объединяет

Почему простой салат, изобретенный в московском ресторане, остается новогодней традицией для миллионов людей во множестве стран.

2022-01-01T10:10+0200

2022-01-01T10:10+0200

2022-01-01T10:42+0200

традиции

колумнистика

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Есть понятия и слова, которые естественно и прочно вошли в жизнь многих народов на пространствах от Северного Ледовитого океана до Китая и от камчатских вулканов до берегов великой реки Прут.Например, шампанское на этих просторах навсегда останется шампанским, чего бы там ни требовали угрюмые охранители французских брендов. Не все уже помнят тугие пластмассовые пробки и нарядные, белые на черном с золотом, надписи "Советское Шампанское" на этикетках, а вот обычай остался. И до сих пор трудно представить человека, который произнес бы у прилавка фразу: "Мне пару бутылочек игристого, пожалуйста". С легким осуждением посмотрят граждане на такого пижона, и правильно сделают.Или, скажем, оливье. С этим простым и надежным, как автомат Калашникова, блюдом связано больше легенд и преданий, чем с каким бы то ни было другим салатом на планете. Этого не понять жителям туманного Альбиона, педантичной Германии или солнечной Испании, где салат — это просто салат.Оливье — это исключительно наше, родное явление, и гражданам западных стран приходится специально объяснять всю гамму эмоций, связанных с этим словом.Объяснить это не проще, чем ответить на вопрос зарубежного гостя, как звучит по-русски простой тост, типа "Cheers!" или "Prosit!". Кстати, в девяноста девяти процентах случаев неподготовленный человек после секундной заминки ответит "На здоровье!" — тут же ощутив себя персонажем из голливудского фильма про "загадочных русских". И потом будет терзаться, пытаясь задним числом сформулировать простой ответ на этот, казалось, бы простой вопрос. Но сейчас не об этом.Начать с того, что у каждой хозяйки, от гор Армении до равнин Казахстана, есть свой собственный рецепт приготовления оливье, — который, в то же самое время, каким-то чудом следует общему, негласному канону. Передается этот канон мистическим образом, и ссылки на общедоступность рецептов в интернете здесь ничего не объясняют. Никому, никогда не пригодятся рецепты этого салата, взятые из интернета, потому что оливье — это не холодный расчет, а искусство. Не бывает двух одинаковых оливье, даже если за основу был взят одинаковый рецепт. А конечный результат всегда будет отличаться от изначального замысла, и еще никому здесь не помогли ни Яндекс, ни Google.Одно из непременных условий соблюдения этого канона — правильный майонез.Что означает "правильный" — доподлинно известно лишь самим хозяйкам, которые в лихорадочном темпе наматывают километры на новогодней кухне. И 31 декабря в любом супермаркете, от Владивостока до Кишинева, у бесконечных полок с майонезом, можно встретить растерянных мужчин, которые на десятках языков взывают к раздраженным супругам: "Оля, да на них на всех написано "67 процентов"!Однако и здесь бывают варианты в виде решительного мужчины, быстрым шагом катящего тележку вдоль холодильников с десятками разномастных майонезов. Он собран, он держит фокус на цели и бубнит в трубку, на манер летчика-истребителя на связи с Центром управления полетами: "Не вижу, не вижу именно этой марки, как слышно, не вижу ее!"Как и у всякого церемониала, у оливье есть зачин, есть кульминация и есть финал — или, скорее, "афтерпати". Эта последняя фаза разворачивается в первые дни наступившего нового года, и для нее характерно выражение "доедать". Эта драматическая фаза взаимодействия с салатом оливье так же, без перевода, понятна и в Ташкенте, и в Минске, и в Калининграде.Подводя итог, зададим себе вопрос — в чем же секрет этого незатейливого салата, который перекочевал в миллионы кухонь со столиков московского ресторана "Эрмитаж", где трудился в конце XIX века полузабытый ныне Люсьен Оливье? И почему горка овощей, сдобренная майонезом, так объединяет людей, семьи и целые народы на пространстве некогда огромной страны?Возможно, это потому, что наши неспокойные времена, когда людей непрерывно пытаются делить по геополитическим фронтам и социальным статусам, не так уж богаты на мирные, объединяющие традиции. А вряд ли можно придумать что-то более мирное, традиционное и объединяющее, чем нехитрый салат в новогодний праздник, когда семьи собираются за одним большим столом.Когда-то, полушутя, полусерьезно говорили: "Если утром в киоске есть газета "Правда", значит, в стране все спокойно". Иногда кажется, что салат оливье выполняет у нас ту же самую функцию. И если хозяйки от Норильска до Алматы и от Хабаровска до Унген отправляют мужей за майонезом "67 процентов", а дочки помогают мамам рубить тонны овощей для оливье — значит, все спокойно.

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https://ru.sputnik.md/20211231/idealnyy-olive-luchshie-neobychnye-retsepty-kultovogo-novogodnego-salata-47659799.html

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традиции, колумнистика