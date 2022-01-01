https://ru.sputnik.md/20220101/pensionnaya-sistema-moldova-47691546.html

Что изменилось в пенсионной системе Молдовы с 1 января

Что изменилось в пенсионной системе Молдовы с 1 января

Для пенсионеров Молдовы наступивший 2022 год принес изменения в системе определения пенсионного возраста и трудового стажа для выхода на пенсию.

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Для пенсионеров Молдовы наступивший 2022 год принес изменения в системе определения пенсионного возраста и трудового стажа для выхода на пенсию.Так, с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин сохранится на уровне 63 лет, а полный период уплаты социальных взносов (трудовой стаж) составит 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст с 1 января 2022 года составит 59 лет и будет повышаться ежегодно на полгода с 1 июля. Таким образом, возраст выхода на пенсию для женщин достигнет 63 лет 1 июля 2028 года.Законопроект, утверждающий это положение был окончательно утвержден начале декабря парламентом Молдовы. При этом подобная практика определения пенсионного возраста ранее действовала в Молдове с 2018 по конец 2020 года.Также с 1 января начнет постепенно увеличиваться и полный период уплаты взносов или трудовой стаж. Для женщин он будет составлять 32 года и шесть месяцев и также будет расти на полгода каждый год, достигнув к 1 июля 2024 года 34 лет.Такой же график в стране действовал до того, как в декабре 2020 года коалиция Партии социалистов и Партии "Шор" в предыдущем составе парламента не отменила его.В соответствии с принятым парламентом законопроектом выйти на пенсию в Молдове можно будет досрочно. Этим правом можно будет воспользоваться при достижении стажа, который для мужчин на пять лет больше установленного трудового стажа (39 лет), для женщин стаж должен быть больше на три года, чем установленный трудовой стаж (37 лет). Но только при условии, что за эти годы трудовой стаж был непрерывным.Индексации пенсий, привязанная к уровню инфляции в стране, будет происходить один раз в год,1 апреля. При этом, согласно утвержденному парламентом законопроекту, пенсионеры также будут получать надбавку в виде равной для всех фиксированной суммы, которая будет зависеть от реального роста экономики за прошедший год. Данную сумму будет утверждать правительство.Еще одно нововведение, вступающее в силу с 1 января 2022 года в пенсионной системе Молдовы – возможность подать заявление о назначении пенсии онлайн с применением электронной подписи через единый правительственный портал государственных услуг, правительственный портал гражданина или официальную веб-страницу Национальной кассы социального страхования.Также касса социального страхования с 1 января начнет принимать от работающих пенсионеров заявления на пересмотр пенсии. Это касается пенсий по возрасту, которые были назначены после 1 января 1999 года, если гражданин после назначения пенсии проработал от 5 до 7 лет.Также будут приниматься заявления о перерасчете пенсии по инвалидности, назначенной до 1 января 1999 года, для граждан, имеющих стаж отчислений после назначения пенсии от двух лет.Заявление о пересмотре пенсии можно подать в электронном виде на сайте ведомства cnas.gov.md или в отделении социальной кассы по месту жительства.

https://ru.sputnik.md/20211129/moldova-pensii-cherez-10-let-46816606.html

https://ru.sputnik.md/20211202/pensionnaya-reforma-46902659.html

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