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https://ru.sputnik.md/20220101/pervyy-zabeg-v-2022-godu-proshel-v-tiraspole-47695862.html
Первый забег в 2022 году прошел в Тирасполе
Первый забег в 2022 году прошел в Тирасполе
В Новогоднем забеге "Муромская дорожка" участвовали и взрослые, и дети.
2022-01-01T16:55+0200
2022-01-01T17:04+0200
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КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В Тирасполе первого января состоялся забег "Муромская дорожка", первое спортивное мероприятие такого рода в 2022 году.Международная спортивная акция проходит в Приднестровье уже пятый раз. По традиции, забег посвящают легендарному русскому воину Илье Муромцу, которого в православной церкви почитают как святого и поминают в первый день года.Забег начался у Свято-Никольского храма в Тирасполе и прошел с соблюдением правил противоэпидемической безопасности.На "Муромскую дорожку" первого января выходят спортсмены и любители бега во многих городах России и других стран. Инициатором акции стало российское движение "Сорок сороков".
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приднестровье, бег, спорт, в молдове, молдова

Первый забег в 2022 году прошел в Тирасполе

16:55 01.01.2022 (обновлено: 17:04 01.01.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники полумарафона
Участники полумарафона - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В новогоднем забеге "Муромская дорожка" участвовали и взрослые, и дети.
КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В Тирасполе первого января состоялся забег "Муромская дорожка", первое спортивное мероприятие такого рода в 2022 году.
Международная спортивная акция проходит в Приднестровье уже пятый раз. По традиции, забег посвящают легендарному русскому воину Илье Муромцу, которого в православной церкви почитают как святого и поминают в первый день года.
Забег начался у Свято-Никольского храма в Тирасполе и прошел с соблюдением правил противоэпидемической безопасности.
На "Муромскую дорожку" первого января выходят спортсмены и любители бега во многих городах России и других стран. Инициатором акции стало российское движение "Сорок сороков".
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