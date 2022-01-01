https://ru.sputnik.md/20220101/pervyy-zabeg-v-2022-godu-proshel-v-tiraspole-47695862.html

Первый забег в 2022 году прошел в Тирасполе

Первый забег в 2022 году прошел в Тирасполе

В Новогоднем забеге "Муромская дорожка" участвовали и взрослые, и дети.

2022-01-01T16:55+0200

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КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В Тирасполе первого января состоялся забег "Муромская дорожка", первое спортивное мероприятие такого рода в 2022 году.Международная спортивная акция проходит в Приднестровье уже пятый раз. По традиции, забег посвящают легендарному русскому воину Илье Муромцу, которого в православной церкви почитают как святого и поминают в первый день года.Забег начался у Свято-Никольского храма в Тирасполе и прошел с соблюдением правил противоэпидемической безопасности.На "Муромскую дорожку" первого января выходят спортсмены и любители бега во многих городах России и других стран. Инициатором акции стало российское движение "Сорок сороков".

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2022

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приднестровье, бег, спорт, в молдове, молдова