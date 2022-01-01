https://ru.sputnik.md/20220101/pochemu-vreden-olive-i-kak-sokhranit-figuru-posle-novogo-goda-47684037.html
Почему вреден оливье и как сохранить фигуру после Нового года
Почему вреден оливье и как сохранить фигуру после Нового года
Диетолог дала советы о том, как после зимних праздников не набрать лишние килограммы
2022-01-01T11:17+0200
2022-01-01T11:17+0200
2022-01-01T11:17+0200
радио
молдова
оливье
новогодний стол
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По многолетней традиции за праздничным столом на Новый год собирается вся семья, родные, близкие, друзья. Хозяева, как водится, стараются удивить гостей, угостить их от всей души – столы ломятся от яств. Как в этом изобилии блюд сохранить фигуру и не ударить по здоровью, обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с диетологом Татьяной Козариз."Во-первых, не стоит готовить много всего. Одно мясное – основное, а дальше овощи в сыром или печеном виде. Конечно, лучше отказаться от майонезов и кетчупов не домашнего приготовления. Стоит включить в меню больше фруктов и овощей. Лучше поужинать в 6-7 часов вечера, так как необязательно откладывать полноценный прием пищи на 12. В полночь перекусили под бокал шампанского и достаточно", – сказала диетолог.По ее словам, смесь продуктов под "оливье", приправленная майонезом, – ядерная. "А если человек еще и пост держал до этого, то бедный организм... Если это поесть в обед 31 декабря, то еще ничего страшного, а если в полночь, то будет плоховато.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, оливье, видео, новогодний стол
Почему вреден оливье и как сохранить фигуру после Нового года
Обсудили с диетологом вред салатов с майонезами, которые привыкли употреблять за праздничным столом, а также то, как в ходе застолья может выручить сладкая газировка.
По многолетней традиции за праздничным столом на Новый год собирается вся семья, родные, близкие, друзья. Хозяева, как водится, стараются удивить гостей, угостить их от всей души – столы ломятся от яств. Как в этом изобилии блюд сохранить фигуру и не ударить по здоровью, обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с диетологом Татьяной Козариз.
"Во-первых, не стоит готовить много всего. Одно мясное – основное, а дальше овощи в сыром или печеном виде. Конечно, лучше отказаться от майонезов и кетчупов не домашнего приготовления. Стоит включить в меню больше фруктов и овощей. Лучше поужинать в 6-7 часов вечера, так как необязательно откладывать полноценный прием пищи на 12. В полночь перекусили под бокал шампанского и достаточно", – сказала диетолог.
По ее словам, смесь продуктов под "оливье", приправленная майонезом, – ядерная. "А если человек еще и пост держал до этого, то бедный организм... Если это поесть в обед 31 декабря, то еще ничего страшного, а если в полночь, то будет плоховато.