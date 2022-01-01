https://ru.sputnik.md/20220101/pochemu-vreden-olive-i-kak-sokhranit-figuru-posle-novogo-goda-47684037.html

Почему вреден оливье и как сохранить фигуру после Нового года

Почему вреден оливье и как сохранить фигуру после Нового года

Диетолог дала советы о том, как после зимних праздников не набрать лишние килограммы

2022-01-01T11:17+0200

2022-01-01T11:17+0200

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радио

молдова

оливье

новогодний стол

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По многолетней традиции за праздничным столом на Новый год собирается вся семья, родные, близкие, друзья. Хозяева, как водится, стараются удивить гостей, угостить их от всей души – столы ломятся от яств. Как в этом изобилии блюд сохранить фигуру и не ударить по здоровью, обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с диетологом Татьяной Козариз."Во-первых, не стоит готовить много всего. Одно мясное – основное, а дальше овощи в сыром или печеном виде. Конечно, лучше отказаться от майонезов и кетчупов не домашнего приготовления. Стоит включить в меню больше фруктов и овощей. Лучше поужинать в 6-7 часов вечера, так как необязательно откладывать полноценный прием пищи на 12. В полночь перекусили под бокал шампанского и достаточно", – сказала диетолог.По ее словам, смесь продуктов под "оливье", приправленная майонезом, – ядерная. "А если человек еще и пост держал до этого, то бедный организм... Если это поесть в обед 31 декабря, то еще ничего страшного, а если в полночь, то будет плоховато.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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молдова, оливье, видео, новогодний стол