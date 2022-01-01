https://ru.sputnik.md/20220101/povysheniye-pensionnii-vozrast-trudovoi-stazh-moldova-47673536.html

График повышения пенсионного возраста и трудового стажа в Молдове

График повышения пенсионного возраста и трудового стажа в Молдове

Молдова, следуя общемировым тенденциям, возвращается к повышению пенсионного возраста и трудового стажа.

2022-01-01T13:33+0200

2022-01-01T13:33+0200

2022-01-01T14:22+0200

пенсии

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Власти Молдовы вернулись к практике поэтапного повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет, что должно помочь сэкономить бюджетные деньги и частично закрыть дыру в Фонде социального страхования, образовавшуюся после повышения минимальной пенсии в октябре 2021 года.Поправки в Закон о пенсионной системе возвращают график поэтапного повышения пенсионного возраста в Молдове для мужчин и женщин до 63 лет.Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин сохранится на уровне 63 лет, а полный период уплаты социальных взносов (трудовой стаж) составит 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст с 1 января 2022 года составит 59 лет и будет повышаться ежегодно на полгода с 1 июля. Таким образом, возраст выхода на пенсию для женщин достигнет 63 лет 1 июля 2028 года.Полный период уплаты взносов или трудовой стаж с 1 января 2022 года для женщин будет равняться 32 годам и шести месяцам и тоже будет расти на полгода каждый год, достигнув к 1 июля 2024 года 34 лет.Молдова – не единственная страна, в которой задумываются о повышении пенсионного возраста. Глобальные и региональные тенденции говорят в пользу увеличения возраста выхода на пенсию. В большинстве стран региона пенсионный возраст либо уже вырос до 63-65 лет для мужчин и 60-63 лет для женщин, либо поэтапно повышается. Но тут есть два больших "но".Во-первых, в большинстве соседних стран, несмотря на довольно большое в процентном соотношении количество пенсионеров и высокую социальную нагрузку на государство, пенсии на порядок выше молдавских.Во-вторых, в Молдове один из самых низких показателей прогнозируемой продолжительности жизни в Европе, заметно отличающийся даже от ближайших соседей. Если по данным Всемирной организации здравоохранения за 2019 год средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,3 года (69,3 для мужчин и 77,1 для женщин), то молдавское Национальное бюро статистики оперирует куда менее утешительными данными: 70,9 года в среднем, в том числе 66,8 – для мужчин и 75,1 – для женщин в 2019 году. За 2020 год цифры еще ниже из-за возросшей смертности, вызванной эпидемией коронавируса.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

пенсии, трудовой стаж, инфографика, в молдове, молдова