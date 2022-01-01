https://ru.sputnik.md/20220101/predsedstatelstvo-oches-moldova-47688146.html
Председательство в ОЧЭС перешло к Молдове
Председательство в ОЧЭС перешло к Молдове
Особое внимание в период председательства Молдовы в ОЧЭС будет уделено отраслевому сотрудничеству.
2022-01-01T07:30+0200
2022-01-01T07:30+0200
2022-01-01T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. С 1 января по 30 июня 2022 года Молдова председательствует в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).До этого шестимесячное председательство было у Грузии.Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявлял, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации.Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.
https://ru.sputnik.md/20211217/midrossiya-chitaet-aktualnym-provedenie-sammita-oches-47328599.html
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в молдове, в мире, председательство, очэс
Председательство в ОЧЭС перешло к Молдове
Особое внимание в период председательства Молдовы в ОЧЭС будет уделено отраслевому сотрудничеству.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. С 1 января по 30 июня 2022 года Молдова председательствует в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
До этого шестимесячное председательство было у Грузии.
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявлял, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации.
"Особое внимание будет уделено отраслевому сотрудничеству, повышению продуктивности рабочих групп, сотрудничеству в области цифровой трансформации", – отметил глава МИДЕИ.
Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.