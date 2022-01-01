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Председательство в ОЧЭС перешло к Молдове
Председательство в ОЧЭС перешло к Молдове
Особое внимание в период председательства Молдовы в ОЧЭС будет уделено отраслевому сотрудничеству.
2022-01-01T07:30+0200
2022-01-01T07:30+0200
политика
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. С 1 января по 30 июня 2022 года Молдова председательствует в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).До этого шестимесячное председательство было у Грузии.Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявлял, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации.Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.
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в молдове, в мире, председательство, очэс

Председательство в ОЧЭС перешло к Молдове

07:30 01.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества
Флаги стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Особое внимание в период председательства Молдовы в ОЧЭС будет уделено отраслевому сотрудничеству.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. С 1 января по 30 июня 2022 года Молдова председательствует в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
До этого шестимесячное председательство было у Грузии.
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявлял, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации.
"Особое внимание будет уделено отраслевому сотрудничеству, повышению продуктивности рабочих групп, сотрудничеству в области цифровой трансформации", – отметил глава МИДЕИ.
Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония.
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