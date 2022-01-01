https://ru.sputnik.md/20220101/prognoz-pogody-pervyy-den-2022-goda-47687784.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день 2022 года
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день 2022 года
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.
2022-01-01T07:00+0200
2022-01-01T07:00+0200
2022-01-01T07:00+0200
погода
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 января погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснением, местами слабые осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от -1 до +4.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 января: днем – от +5 до +7, ночью – от +1 до +3 градусов.В заключительный день недели несколько похолодает – ожидается от 0 до +5 градусов по Цельсию. В последующие двое суток температура будет повышаться: 3 января ожидается до +7, а 4 января – до +10 градусов.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает день памяти Святого великомученика Вонифатия. Он считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.Народные поверья говорят о том, что в первый день Нового года, следует обращать внимание на приметы и соблюдать некоторые правила. Так, например, в этот день не стоит заниматься тяжелой или серьезной работой, ведь, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому люди 1 января всегда старались отдыхать и веселиться.В старину верили, если 1 января несколько раз сменить наряды, то сам год будет также разнообразным, удачным, богатым на события и впечатления.Если в первый день года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. А если 1 января на улице тепло, то будет хороший урожай зерновых.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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погода
Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день 2022 года
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 января погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснением, местами слабые осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от -1 до +4.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 января: днем – от +5 до +7, ночью – от +1 до +3 градусов.
"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе", – сказано в сообщении Госгидрометеослужбы.
В заключительный день недели несколько похолодает – ожидается от 0 до +5 градусов по Цельсию. В последующие двое суток температура будет повышаться: 3 января ожидается до +7, а 4 января – до +10 градусов.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь отмечает день памяти Святого великомученика Вонифатия. Он считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.
Народные поверья говорят о том, что в первый день Нового года, следует обращать внимание на приметы и соблюдать некоторые правила. Так, например, в этот день не стоит заниматься тяжелой или серьезной работой, ведь, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому люди 1 января всегда старались отдыхать и веселиться.
В старину верили, если 1 января несколько раз сменить наряды, то сам год будет также разнообразным, удачным, богатым на события и впечатления.
Если в первый день года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. А если 1 января на улице тепло, то будет хороший урожай зерновых.