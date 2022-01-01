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Символ 2022 года: история тигров кишиневского зоопарка
Символ 2022 года: история тигров кишиневского зоопарка
Корреспонденты Sputnik Молдова побывали в столичном зоопарке, чтобы узнать, как там обустроились полосатые хищники.
2022-01-01T14:05+0200
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Ренат и Вася – два тигра, которые живут в зоопарке Кишинева. Ренат – самец, а Вася – самочка. Оба хищника родом из Индии, но были привезены в возрасте одного года в Кишинев из зоопарка в Бельгии в 2016 году. С тех пор эта парочка "полосатых" адаптировалась к нашему климату.Заместитель директора по зооветеринарной части Кишиневского зоопарка Анна Шведченко рассказала Sputnik, что Ренат относится к довольно редкому виду. В мире насчитывается всего 130 таких экземпляров. Этот вид был получен в 70-х годах ХХ века путем секвенирования ДНК другого белого тигра, обнаруженного в дикой природе. Таким образом, все эти 130 белых тигров – его потомки.В дикой природе у белых тигров очень низкая продолжительность жизни, потому что они не могут адаптироваться к животному миру из-за расцветки. Зато в зоопарках они пользуются популярностью среди посетителей, отметила работник кишиневского зоопарка в беседе со Sputnik.Смотрите в нашем видео, как тигры живут в кишиневском зоопарке.
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кишинев, молдова, тигр, видео

Символ 2022 года: история тигров кишиневского зоопарка

14:05 01.01.2022
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Символ 2022 года – тигр. Новый год по восточному календарю начинается 1 февраля. Корреспонденты Sputnik Молдова побывали в столичном зоопарке, чтобы узнать, как там обустроились полосатые хищники.
Ренат и Вася – два тигра, которые живут в зоопарке Кишинева. Ренат – самец, а Вася – самочка. Оба хищника родом из Индии, но были привезены в возрасте одного года в Кишинев из зоопарка в Бельгии в 2016 году. С тех пор эта парочка "полосатых" адаптировалась к нашему климату.
Заместитель директора по зооветеринарной части Кишиневского зоопарка Анна Шведченко рассказала Sputnik, что Ренат относится к довольно редкому виду. В мире насчитывается всего 130 таких экземпляров. Этот вид был получен в 70-х годах ХХ века путем секвенирования ДНК другого белого тигра, обнаруженного в дикой природе. Таким образом, все эти 130 белых тигров – его потомки.
В дикой природе у белых тигров очень низкая продолжительность жизни, потому что они не могут адаптироваться к животному миру из-за расцветки. Зато в зоопарках они пользуются популярностью среди посетителей, отметила работник кишиневского зоопарка в беседе со Sputnik.
Смотрите в нашем видео, как тигры живут в кишиневском зоопарке.
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