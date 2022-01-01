https://ru.sputnik.md/20220101/soobschenie-pozhar-respublikanskaya-bolnitsa-47698319.html
Сообщение о пожаре в Республиканской больнице не подтвердилось
Сообщение о пожаре в Республиканской больнице не подтвердилось
На место предполагаемого пожара выехали несколько пожарных расчетов и десятки сотрудников ГИЧС.
2022-01-01T20:08+0200
2022-01-01T20:08+0200
2022-01-01T20:09+0200
общество
в молдове
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больница
происшествия
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КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Сообщение о пожаре в Республиканской клинической больнице "Тимофей Мошняга" не подтвердилось, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).По сообщению ведомства, 1 января около 18.18 по телефону экстренных служб 112 поступил звонок о задымлении в клинической больнице. По поступившей информации, дым был замечен на 16 этаже.На место происшествия немедленно выехали 12 специальных машин и 52 пожарных. Больницу тщательно осмотрели, однако никаких следов возгорания не обнаружили.В 19.09 сотрудники ГИЧС вернулись в места постоянного дислоцирования. Эвакуации больных и персонала больницы не потребовалось, сообщили в инспекторате.Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Александр Исаев
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в молдове, пожар, больница, происшествия, молдова
Сообщение о пожаре в Республиканской больнице не подтвердилось
20:08 01.01.2022 (обновлено: 20:09 01.01.2022)
На место предполагаемого пожара выехали несколько пожарных расчетов и десятки сотрудников ГИЧС.
КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Сообщение о пожаре в Республиканской клинической больнице "Тимофей Мошняга" не подтвердилось, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
По сообщению ведомства, 1 января около 18.18 по телефону экстренных служб 112 поступил звонок о задымлении в клинической больнице. По поступившей информации, дым был замечен на 16 этаже.
На место происшествия немедленно выехали 12 специальных машин и 52 пожарных. Больницу тщательно осмотрели, однако никаких следов возгорания не обнаружили.
В 19.09 сотрудники ГИЧС вернулись в места постоянного дислоцирования. Эвакуации больных и персонала больницы не потребовалось, сообщили в инспекторате.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.