https://ru.sputnik.md/20220101/soobschenie-pozhar-respublikanskaya-bolnitsa-47698319.html

Сообщение о пожаре в Республиканской больнице не подтвердилось

Сообщение о пожаре в Республиканской больнице не подтвердилось

На место предполагаемого пожара выехали несколько пожарных расчетов и десятки сотрудников ГИЧС.

2022-01-01T20:08+0200

2022-01-01T20:08+0200

2022-01-01T20:09+0200

общество

в молдове

пожар

больница

происшествия

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/1e/32701251_0:149:3073:1877_1920x0_80_0_0_7596e2a0c2104afd2189b22428540c14.jpg

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Сообщение о пожаре в Республиканской клинической больнице "Тимофей Мошняга" не подтвердилось, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).По сообщению ведомства, 1 января около 18.18 по телефону экстренных служб 112 поступил звонок о задымлении в клинической больнице. По поступившей информации, дым был замечен на 16 этаже.На место происшествия немедленно выехали 12 специальных машин и 52 пожарных. Больницу тщательно осмотрели, однако никаких следов возгорания не обнаружили.В 19.09 сотрудники ГИЧС вернулись в места постоянного дислоцирования. Эвакуации больных и персонала больницы не потребовалось, сообщили в инспекторате.Обстоятельства происшествия устанавливаются.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, пожар, больница, происшествия, молдова