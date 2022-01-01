https://ru.sputnik.md/20220101/ukraina-zakryla-porty-47696811.html
Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом
Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом
Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. 01.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-01T17:59+0200
2022-01-01T17:59+0200
2022-01-01T18:14+0200
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Начиная с 1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды этой страны, сообщает РИА Новости.В законе, в частности, указывается, что "запрещается заход во внутренние водные пути Украины судам, плавающим под флагом" России, судам, принадлежащим российским гражданам или "субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории" РФ.Также закрыт доступ в порты Украины физическим и юридическим лицам, в отношении которых украинской стороной применены санкции, гласит закон.Вместе с тем российские суда отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ru.sputnik.md/20211225/prezident-sandu-obespokoena-napryazhennostyu-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-47521246.html
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в мире, украина, россия
Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом
17:59 01.01.2022 (обновлено: 18:14 01.01.2022)
Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik.
Начиная с 1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды этой страны, сообщает РИА Новости
.
В законе, в частности, указывается, что "запрещается заход во внутренние водные пути Украины судам, плавающим под флагом" России, судам, принадлежащим российским гражданам или "субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории" РФ.
Также закрыт доступ в порты Украины физическим и юридическим лицам, в отношении которых украинской стороной применены санкции, гласит закон.
Вместе с тем российские суда отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.
Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.