https://ru.sputnik.md/20220101/ukraina-zakryla-porty-47696811.html

Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом

Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом

Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. 01.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-01T17:59+0200

2022-01-01T17:59+0200

2022-01-01T18:14+0200

политика

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/01/47696778_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_36e621cb74e55b0b163c29d55b95d272.jpg

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Начиная с 1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды этой страны, сообщает РИА Новости.В законе, в частности, указывается, что "запрещается заход во внутренние водные пути Украины судам, плавающим под флагом" России, судам, принадлежащим российским гражданам или "субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории" РФ.Также закрыт доступ в порты Украины физическим и юридическим лицам, в отношении которых украинской стороной применены санкции, гласит закон.Вместе с тем российские суда отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

https://ru.sputnik.md/20211225/prezident-sandu-obespokoena-napryazhennostyu-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-47521246.html

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, россия