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Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом
Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом
Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года. 01.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-01T17:59+0200
2022-01-01T18:14+0200
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Начиная с 1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды этой страны, сообщает РИА Новости.В законе, в частности, указывается, что "запрещается заход во внутренние водные пути Украины судам, плавающим под флагом" России, судам, принадлежащим российским гражданам или "субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории" РФ.Также закрыт доступ в порты Украины физическим и юридическим лицам, в отношении которых украинской стороной применены санкции, гласит закон.Вместе с тем российские суда отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ru.sputnik.md/20211225/prezident-sandu-obespokoena-napryazhennostyu-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-47521246.html
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в мире, украина, россия

Украина закрыла свои порты для судов под российским флагом

17:59 01.01.2022 (обновлено: 18:14 01.01.2022)
© Sputnik / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Игорь Маслов
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Закон, запрещающий судам под российским флагом, доступ во внутренние воды Украины, вступил в силу с 1 января 2022 года.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Начиная с 1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды этой страны, сообщает РИА Новости.
В законе, в частности, указывается, что "запрещается заход во внутренние водные пути Украины судам, плавающим под флагом" России, судам, принадлежащим российским гражданам или "субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории" РФ.
Также закрыт доступ в порты Украины физическим и юридическим лицам, в отношении которых украинской стороной применены санкции, гласит закон.
Вместе с тем российские суда отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.
Кроме того, документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.
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