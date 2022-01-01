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В Бричанах обнаружена вспышка африканской чумы свиней
В Бричанах обнаружена вспышка африканской чумы свиней
Власти просят жителей страны не ввозить свинину из других стран из-за опасности заболевания
2022-01-01T16:22+0200
2022-01-01T16:34+0200
в молдове
африканская чума свиней
национальное агентство по безопасности пищевой продукции
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КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В канун Нового года в лаборатории Республиканского центра ветеринарной диагностики было подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах из села Котюжень Бричанского района.Уполномоченные структуры немедленно приступили к ликвидации вспышки, сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.Была созвана Бричанская комиссия по чрезвычайным ситуациям, а агентство уведомило структуры ЕС и Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке АЧС в Молдове.В течение 2021 года на Украине и в Румынии было зарегистрировано несколько случаев АЧС у домашних свиней и диких кабанов. Последний случай африканской чумы свиней в Молдове был зарегистрирован в августе 2021 года у домашних свиней в селе Хэнашений Ной Леовского района и успешно ликвидирован.Агентство призывает владельцев свиней информировать о болезни и гибели животных или обнаружении туш кабанов. Также агентство просит граждан не покупать свинину в других странах для ввоза в Молдову.
https://ru.sputnik.md/20190822/moldova-v-tiskakh-afrikanskoy-chumy-otkuda-prikhodit-zaraza-v-nashu-stranu-27334325.html
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Александр Исаев
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в молдове, африканская чума свиней, национальное агентство по безопасности пищевой продукции

В Бричанах обнаружена вспышка африканской чумы свиней

16:22 01.01.2022 (обновлено: 16:34 01.01.2022)
© Pixabay / KazСвиньи
Свиньи - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© Pixabay / Kaz
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Александр Исаев
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Власти просят жителей страны не ввозить свинину из других стран из-за опасности заболевания.
КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В канун Нового года в лаборатории Республиканского центра ветеринарной диагностики было подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах из села Котюжень Бричанского района.
Уполномоченные структуры немедленно приступили к ликвидации вспышки, сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.
Была созвана Бричанская комиссия по чрезвычайным ситуациям, а агентство уведомило структуры ЕС и Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке АЧС в Молдове.
В течение 2021 года на Украине и в Румынии было зарегистрировано несколько случаев АЧС у домашних свиней и диких кабанов. Последний случай африканской чумы свиней в Молдове был зарегистрирован в августе 2021 года у домашних свиней в селе Хэнашений Ной Леовского района и успешно ликвидирован.
Агентство призывает владельцев свиней информировать о болезни и гибели животных или обнаружении туш кабанов. Также агентство просит граждан не покупать свинину в других странах для ввоза в Молдову.
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