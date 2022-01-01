https://ru.sputnik.md/20220101/v-brichanakh-obnaruzhena-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-47695088.html

В Бричанах обнаружена вспышка африканской чумы свиней

В Бричанах обнаружена вспышка африканской чумы свиней

Власти просят жителей страны не ввозить свинину из других стран из-за опасности заболевания

2022-01-01T16:22+0200

2022-01-01T16:22+0200

2022-01-01T16:34+0200

в молдове

африканская чума свиней

национальное агентство по безопасности пищевой продукции

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КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В канун Нового года в лаборатории Республиканского центра ветеринарной диагностики было подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в образцах из села Котюжень Бричанского района.Уполномоченные структуры немедленно приступили к ликвидации вспышки, сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.Была созвана Бричанская комиссия по чрезвычайным ситуациям, а агентство уведомило структуры ЕС и Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке АЧС в Молдове.В течение 2021 года на Украине и в Румынии было зарегистрировано несколько случаев АЧС у домашних свиней и диких кабанов. Последний случай африканской чумы свиней в Молдове был зарегистрирован в августе 2021 года у домашних свиней в селе Хэнашений Ной Леовского района и успешно ликвидирован.Агентство призывает владельцев свиней информировать о болезни и гибели животных или обнаружении туш кабанов. Также агентство просит граждан не покупать свинину в других странах для ввоза в Молдову.

https://ru.sputnik.md/20190822/moldova-v-tiskakh-afrikanskoy-chumy-otkuda-prikhodit-zaraza-v-nashu-stranu-27334325.html

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, африканская чума свиней, национальное агентство по безопасности пищевой продукции