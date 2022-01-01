https://ru.sputnik.md/20220101/vykhodnye-novyy-god-47692735.html

В каких странах СНГ самые длинные выходные на Новый год

В каких странах СНГ самые длинные выходные на Новый год

В каждой из стран действует собственный график рабочих и выходных дней на новогодние праздники.

2022-01-01T15:50+0200

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Дольше всего во время новогодних праздников отдыхают жители России и Киргизии. В обеих странах нерабочими днями объявлена вся первая неделя Нового года, включая выходные с предшествующей недели.На втором месте по продолжительности новогодних праздников – Казахстан, где нерабочими днями объявлены 1–4 января и 7–9 января. Таким образом, казахстанцы выйдут на работу всего на два дня в середине недели.Меньше всего будут отдыхать жители Туркменистана, где специальных выходных на праздники нет вообще и даже суббота, 8 января, рабочая.Нет специальных дней для празднования Нового года и в трех прибалтийских государствах. Правда, в отличие от Туркменистана, прибалтам не назначили рабочей субботы на 9 января.А в Молдове и Белоруссии на один выходной больше, чем в Прибалтике: в двух странах будут отмечать православное Рождество 7 января.

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, снг, выходные, новый год