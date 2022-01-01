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В каких странах СНГ самые длинные выходные на Новый год
В каких странах СНГ самые длинные выходные на Новый год
В каждой из стран действует собственный график рабочих и выходных дней на новогодние праздники.
2022-01-01T15:50+0200
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в молдове
снг
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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Дольше всего во время новогодних праздников отдыхают жители России и Киргизии. В обеих странах нерабочими днями объявлена вся первая неделя Нового года, включая выходные с предшествующей недели.На втором месте по продолжительности новогодних праздников – Казахстан, где нерабочими днями объявлены 1–4 января и 7–9 января. Таким образом, казахстанцы выйдут на работу всего на два дня в середине недели.Меньше всего будут отдыхать жители Туркменистана, где специальных выходных на праздники нет вообще и даже суббота, 8 января, рабочая.Нет специальных дней для празднования Нового года и в трех прибалтийских государствах. Правда, в отличие от Туркменистана, прибалтам не назначили рабочей субботы на 9 января.А в Молдове и Белоруссии на один выходной больше, чем в Прибалтике: в двух странах будут отмечать православное Рождество 7 января.
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Александр Исаев
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в молдове, снг, выходные, новый год

В каких странах СНГ самые длинные выходные на Новый год

15:50 01.01.2022 (обновлено: 16:06 01.01.2022)
© AP Photo / Bruna PradoМужчина во время новогоднего салюта в Бразилии
Мужчина во время новогоднего салюта в Бразилии - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Bruna Prado
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В каждой из стран действует собственный график рабочих и выходных дней на новогодние праздники.
КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Дольше всего во время новогодних праздников отдыхают жители России и Киргизии. В обеих странах нерабочими днями объявлена вся первая неделя Нового года, включая выходные с предшествующей недели.
На втором месте по продолжительности новогодних праздников – Казахстан, где нерабочими днями объявлены 1–4 января и 7–9 января. Таким образом, казахстанцы выйдут на работу всего на два дня в середине недели.
Меньше всего будут отдыхать жители Туркменистана, где специальных выходных на праздники нет вообще и даже суббота, 8 января, рабочая.
Нет специальных дней для празднования Нового года и в трех прибалтийских государствах. Правда, в отличие от Туркменистана, прибалтам не назначили рабочей субботы на 9 января.
А в Молдове и Белоруссии на один выходной больше, чем в Прибалтике: в двух странах будут отмечать православное Рождество 7 января.
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