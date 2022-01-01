https://ru.sputnik.md/20220101/yaponii-vaktsina-covid-47689795.html

В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса с пожизненной защитой

В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса с пожизненной защитой

Японская фармацевтическая компания Nobelpharma может приступить в 2023 году к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет.

2022-01-01T09:20+0200

2022-01-01T09:20+0200

2022-01-01T09:40+0200

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КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Японская фармацевтическая компания Nobelpharma может приступить в 2023 году к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая будет способна дать пожизненный иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Japan Times.Известно, что новый препарат разрабатывается группой ученых из Токийского института медицинских наук на основе вакцины против оспы, появившейся еще в 18 веке в Великобритании и применявшаяся в Японии до 1976 года.По задумке ученых, в рекомбинантный вирус осповакцины должен быть внедрен спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус. Ранее ими был проведен эксперимент на мышах, в ходе которого исследователи создали и применили вакцину на основании рекомбинантного вируса осповакцины и содержащую ген высокопатогенного птичьего гриппа. По итогам 20 месяцев особи, которым была введена вакцина, демонстрировали высокий уровень антител и выжили после введения им вируса птичьего гриппа. В то же время все непривитые мыши погибли. В статье отмечается, что 20 месяцев – это приблизительный период средней продолжительность жизни мыши.Кроме этого, испытания прототипа вакцины от коронавируса на приматах показали, что препарат защищает от развития пневмонии, а уровень вируса в их легких испытуемых ниже того, что можно выявить стандартными методами даже спустя 7 дней после заражения.Ориентировочно в 2023 году компания Nobelpharma Co намерена провести первую и вторую фазы клинических испытаний данной вакцины при участии от 150 до 200 волонтеров, в том числе переболевших и полностью вакцинированных другими препаратами. Кохара также заявил, что для проведения третьей фазы испытаний необходимы серьезные финансовые инвестиции со стороны государства или же фармацевтических гигантов как внутри страны, так и за рубежом.Помимо иммунитета, сохраняющегося на протяжении жизни, другим большим преимуществом данной вакцины профессор назвал способ ее хранения – препарат может храниться длительное время в сухом виде при комнатной температуре."Нынешняя ситуация такова, что мы вынуждены вакцинироваться чуть ли не каждые три-шесть месяцев и нам необходимо разрабатывать новые вакцины каждый раз, когда возникает новый вариант вируса. Поэтому, если эффективность нашей вакцины сохранится даже на протяжении года-двух-трех, это сэкономит триллионы иен, потраченных на социальную инфраструктуру", – считает ученый.

https://ru.sputnik.md/20211231/rossia-ispytaniya-vaktsiny-covid-19-47673391.html

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