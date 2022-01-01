Им тоже хочется праздника: животные примерили новогодние костюмы

Котенок в костюме Деда Мороза на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котенок в костюме Деда Мороза на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
А для слона из Бангкока понадобился костюм Санта-Клауса размером побольше.
А для слона из Бангкока понадобился костюм Санта-Клауса размером побольше.
Собака по имени Кейси из Бостона примерила оленью шапку и свитер.
Собака по имени Кейси из Бостона примерила оленью шапку и свитер.
Детеныш орангутанга пытается надеть рождественский костюм в зоопарке Двур в Кралове-над-Лабем, Чехия.
Детеныш орангутанга пытается надеть рождественский костюм в зоопарке Двур в Кралове-над-Лабем, Чехия.
Собака в рождественском костюме на конкурсе собачьей моды в Лиме, Перу.
Тигренок по имени Джангбори в колпаке Санта-Клауса на рождественском мероприятии в Южной Корее.
Тигренок по имени Джангбори в колпаке Санта-Клауса на рождественском мероприятии в Южной Корее.
Чихуахуа Чика в маскарадном костюме Санта-Клауса на выставке Shaggy Dog Show, Кения.
Чихуахуа Чика в маскарадном костюме Санта-Клауса на выставке Shaggy Dog Show, Кения.
Обезьянка Чап в костюме Санта-Клауса в парке развлечений Аракава, Япония.
Обезьянка Чап в костюме Санта-Клауса в парке развлечений Аракава, Япония.
Котенок в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котенок в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Нет, это не олень, а собака породы немецкий боксер, которая участвует в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник" в Москве.
Нет, это не олень, а собака породы немецкий боксер, которая участвует в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник" в Москве.
Орангутанг по имени Пакьяо и владелец зоопарка на Филиппинах Мэнни Тангко в костюмах Санта-Клауса демонстрируют рождественские "обнимашки".
Орангутанг по имени Пакьяо и владелец зоопарка на Филиппинах Мэнни Тангко в костюмах Санта-Клауса демонстрируют рождественские "обнимашки".
Чихуахуа в костюме эльфа на показе праздничной коллекции PetSmart в Нью-Йорке.
Чихуахуа в костюме эльфа на показе праздничной коллекции PetSmart в Нью-Йорке.
Пингвины в костюмах Санта-Клауса в парке развлечений Everland в Йонъине, Южная Корея.
Пингвины в костюмах Санта-Клауса в парке развлечений Everland в Йонъине, Южная Корея.
Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной Международной выставке в Москве.
Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной Международной выставке в Москве.
Морская свинка в костюме Санта-Клауса в Нью-Йорке, США.
Морская свинка в костюме Санта-Клауса в Нью-Йорке, США.
Собаки-Санты из Эль-Альто, Боливия.
Собаки-Санты из Эль-Альто, Боливия.