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Им тоже хочется праздника: животные примерили новогодние костюмы
Им тоже хочется праздника: животные примерили новогодние костюмы
Кошки, собаки, тигры и даже слоны тоже отмечают Новый год, а для поднятия настроения себе и окружающим примерили праздничные костюмы
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Им тоже хочется праздника: животные примерили новогодние костюмы

14:42 01.01.2022 (обновлено: 14:51 01.01.2022)
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Эти животные и так милы. Но в ярких новогодних костюмах становятся просто очаровательными. Сразу видно, хозяева постарались создать новогоднее настроение не только себе, но и питомцам.
© Sputnik / Natalia Seliverstova  / Перейти в фотобанк

Котенок в костюме Деда Мороза на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Котенок в костюме Деда Мороза на выставке &quot;КоШарики Шоу&quot; в Москве. - Sputnik Молдова
1/16
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Котенок в костюме Деда Мороза на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© AFP 2021 / Pornchai Kittiwongsakul

А для слона из Бангкока понадобился костюм Санта-Клауса размером побольше.

А для слона из Бангкока понадобился костюм Санта-Клауса размером побольше. - Sputnik Молдова
2/16
© AFP 2021 / Pornchai Kittiwongsakul

А для слона из Бангкока понадобился костюм Санта-Клауса размером побольше.

© AFP 2021 / Joe Raedle / Getty Images

Собака по имени Кейси из Бостона примерила оленью шапку и свитер.

Собака по имени Кейси из Бостона примерила оленью шапку и свитер. - Sputnik Молдова
3/16
© AFP 2021 / Joe Raedle / Getty Images

Собака по имени Кейси из Бостона примерила оленью шапку и свитер.

© AFP 2021 / David Tanecek / CTK

Детеныш орангутанга пытается надеть рождественский костюм в зоопарке Двур в Кралове-над-Лабем, Чехия.

Детеныш орангутанга пытается надеть рождественский костюм в зоопарке Двур в Кралове-над-Лабем, Чехия. - Sputnik Молдова
4/16
© AFP 2021 / David Tanecek / CTK

Детеныш орангутанга пытается надеть рождественский костюм в зоопарке Двур в Кралове-над-Лабем, Чехия.

© REUTERS / Angela Ponce

Собака в рождественском костюме на конкурсе собачьей моды в Лиме, ​​Перу.

Собака в рождественском костюме на конкурсе собачьей моды в Лиме, ​​Перу. - Sputnik Молдова
5/16
© REUTERS / Angela Ponce

Собака в рождественском костюме на конкурсе собачьей моды в Лиме, ​​Перу.

© AFP 2021 / Jung Yeon-Je

Тигренок по имени Джангбори в колпаке Санта-Клауса на рождественском мероприятии в Южной Корее.

Тигренок по имени Джангбори в колпаке Санта-Клауса на рождественском мероприятии в Южной Корее. - Sputnik Молдова
6/16
© AFP 2021 / Jung Yeon-Je

Тигренок по имени Джангбори в колпаке Санта-Клауса на рождественском мероприятии в Южной Корее.

© AP Photo / Ben Curtis

Чихуахуа Чика в маскарадном костюме Санта-Клауса на выставке Shaggy Dog Show, Кения.

Чихуахуа Чика в маскарадном костюме Санта-Клауса на выставке Shaggy Dog Show, Кения. - Sputnik Молдова
7/16
© AP Photo / Ben Curtis

Чихуахуа Чика в маскарадном костюме Санта-Клауса на выставке Shaggy Dog Show, Кения.

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

Обезьянка Чап в костюме Санта-Клауса в парке развлечений Аракава, Япония.

Обезьянка Чап в костюме Санта-Клауса в парке развлечений Аракава, Япония. - Sputnik Молдова
8/16
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

Обезьянка Чап в костюме Санта-Клауса в парке развлечений Аракава, Япония.

© Sputnik / Natalia Seliverstova  / Перейти в фотобанк

Котенок в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Котенок в костюме Снегурочки на выставке &quot;КоШарики Шоу&quot; в Москве. - Sputnik Молдова
9/16
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Котенок в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© Sputnik / Natalia Seliverstova  / Перейти в фотобанк

Нет, это не олень, а собака породы немецкий боксер, которая участвует в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник" в Москве.

Нет, это не олень, а собака породы немецкий боксер, которая участвует в конкурсе костюмов на выставке &quot;Золотой ошейник&quot; в Москве. - Sputnik Молдова
10/16
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Нет, это не олень, а собака породы немецкий боксер, которая участвует в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник" в Москве.

© AP Photo / Bullit Marquez

Орангутанг по имени Пакьяо и владелец зоопарка на Филиппинах Мэнни Тангко в костюмах Санта-Клауса демонстрируют рождественские "обнимашки".

Орангутанг по имени Пакьяо и владелец зоопарка на Филиппинах Мэнни Тангко в костюмах Санта-Клауса демонстрируют рождественские &quot;обнимашки&quot;. - Sputnik Молдова
11/16
© AP Photo / Bullit Marquez

Орангутанг по имени Пакьяо и владелец зоопарка на Филиппинах Мэнни Тангко в костюмах Санта-Клауса демонстрируют рождественские "обнимашки".

© AP Photo / Mary Altaffer

Чихуахуа в костюме эльфа на показе праздничной коллекции PetSmart в Нью-Йорке.

Чихуахуа в костюме эльфа на показе праздничной коллекции PetSmart в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
12/16
© AP Photo / Mary Altaffer

Чихуахуа в костюме эльфа на показе праздничной коллекции PetSmart в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Jung Yeon-Je

Пингвины в костюмах Санта-Клауса в парке развлечений Everland в Йонъине, Южная Корея.

Пингвины в костюмах Санта-Клауса в парке развлечений Everland в Йонъине, Южная Корея. - Sputnik Молдова
13/16
© AFP 2021 / Jung Yeon-Je

Пингвины в костюмах Санта-Клауса в парке развлечений Everland в Йонъине, Южная Корея.

© AFP 2021 / Denis Sinyakov

Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной Международной выставке в Москве.

Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной Международной выставке в Москве. - Sputnik Молдова
14/16
© AFP 2021 / Denis Sinyakov

Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной Международной выставке в Москве.

© AP Photo / Mary Altaffer

Морская свинка в костюме Санта-Клауса в Нью-Йорке, США.

Морская свинка в костюме Санта-Клауса в Нью-Йорке, США. - Sputnik Молдова
15/16
© AP Photo / Mary Altaffer

Морская свинка в костюме Санта-Клауса в Нью-Йорке, США.

© AP Photo / Juan Karita

Собаки-Санты из Эль-Альто, Боливия.

Собаки-Санты из Эль-Альто, Боливия. - Sputnik Молдова
16/16
© AP Photo / Juan Karita

Собаки-Санты из Эль-Альто, Боливия.

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