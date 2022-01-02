https://ru.sputnik.md/20220102/2021-god-za-schet-chego-ros-lei-47701089.html

Итог 2021 года для молдавского лея: за счет чего росла национальная валюта

Итог 2021 года для молдавского лея: за счет чего росла национальная валюта

Итог 2021 года для молдавского лея: за счет чего росла национальная валюта

2022-01-02T11:28+0200

2022-01-02T11:28+0200

2022-01-02T11:37+0200

в молдове

экономика

молдова

молдавский лей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2516/68/25166878_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_8ab1df75b0b4ea4cfdb7af4ca6dc342f.jpg

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. В начало 2022 года молдавский лей вступил на 3,1% сильнее 10 главных валют основных торговых партнеров Молдовы, составляющих валютную корзину ИВМ-10. Такие данные представил экономист Вячеслав Ионицэ. По его словам, с начала года рост составил 3,8%, это самый высокий уровень, зарегистрированный в этом году, как показывает экономический анализ. По мнению экономиста, основным фактором, укрепившим курс лея на этой неделе, является обвал турецкой лиры и обесценивание валют по отношению к доллару США."Турецкая лира обесценилась по отношению к молдавскому лею на 11,5% за неделю, что является рекордным уровнем. С начала года турецкая лира обесценилась по отношению к молдавскому лею на 35,8%," - отметил Ионицэ.Как рассказал эксперт, турецкая лира переживает более длительный кризис, который продолжается уже некоторое время, но в последние дни кризис принял неконтролируемые масштабы. Ионицэ подчеркнул, что на фоне обесценивания лиры происходят экономические процессы, а в самой Турции - массовые протесты", - отмечает экономист.Процесс обесценивания турецкой лиры начался в 2017 году, ускорился в 2020-2021 годах, и на этой неделе был побит абсолютный рекорд обесценивания.Молдавский лей на этом фоне имел стабильное поведение и максимальное отклонение составило всего 6,4% от самого низкого уровня, зафиксированного в апреле-мае (-2,4%), до самого высокого уровня, зафиксированного в начале декабря (+ 4,0%), отметил Ионицэ.Ионицэ считает, что снижение курса лея по отношению к украинской гривне (-7,4%), белорусскому рублю (-5,6%) и российскому рублю (-3,9%) на самом деле является небольшим восстановлением этих валют после резкого обесценения в 2020 году. Как напомнил экономический эксперт, в 2020 году валюты вели себя по-разному: валюты развитых стран, еврозоны и ЕС резко выросли по отношению к доллару США, а региональные валюты в развивающихся странах резко обесценились по отношению к доллару США. "Молдавский лей балансирует между этими двумя совершенно разными процессами. В 2021 году мы изменили эту тенденцию, евро и валюты ЕС обесценились по отношению к доллару США, а валюты развивающихся стран, с другой стороны, укрепились по отношению к доллару США, частично восстановившись после падения 2020 года", - уточнил Ионицэ.Так, курс молдавского лея в начале года составлял 17,2 лея за доллар США, а в конце года курс упал на 17,51 лей за доллар США на 31 бан. По сравнению с евро год начался с 21,12 лея за евро, а в конце года у нас есть обменный курс 20,33 лея за евро, что означает повышение на 79 банов. Таким образом, по сравнению с корзиной евро и доллара молдавский лей сейчас на 2,7% сильнее, чем в начале года.

https://ru.sputnik.md/20211230/ekonomicheskie-itogi-goda-47661528.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, молдавский лей