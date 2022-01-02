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Антиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак
Антиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак
Фото, видео: антиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак
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коронавирус
полиция
протест
амстердам
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В столице Нидерландов антиковидные акции привели к жестким стычкам между участниками протестов и полицией, передает РИА Новости. Полицейские использовали служебных собак против протестующих.Тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади в Амстердаме и прошли шествием по городу. Участники демонстрации выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе. Причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые участники протестов хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов.Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.
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полиция, протест, амстердам

Антиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак

19:13 02.01.2022 (обновлено: 20:20 02.01.2022)
© Sputnik / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Амстердаме
Сотрудники правоохранительных органов в Амстердаме - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Кристина Афанасьева
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Участники акции требуют снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В столице Нидерландов антиковидные акции привели к жестким стычкам между участниками протестов и полицией, передает РИА Новости. Полицейские использовали служебных собак против протестующих.
Тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади в Амстердаме и прошли шествием по городу. Участники демонстрации выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе. Причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые участники протестов хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов.
Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.
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