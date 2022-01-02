https://ru.sputnik.md/20220102/antikovid-protest-amsterdam-politsiya-sobaki-47708114.html

Антиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак

Антиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак

Фото, видео: антиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак

2022-01-02T19:13+0200

2022-01-02T19:13+0200

2022-01-02T20:20+0200

коронавирус

полиция

протест

амстердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/02/47708064_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ef3d7118b7dc022ddb0574ffc3c5c84e.jpg

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В столице Нидерландов антиковидные акции привели к жестким стычкам между участниками протестов и полицией, передает РИА Новости. Полицейские использовали служебных собак против протестующих.Тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади в Амстердаме и прошли шествием по городу. Участники демонстрации выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе. Причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые участники протестов хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов.Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.

https://ru.sputnik.md/20211126/belgiya-rassmotrit-uzhestochenie-antikovidnykh-mer-46726456.html

амстердам

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

полиция, протест, амстердам