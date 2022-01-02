https://ru.sputnik.md/20220102/chayka-andropov-moldova-baron-rom-47499559.html

Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов

Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов

Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов

2022-01-02T18:38+0200

2022-01-02T18:38+0200

2022-01-02T18:38+0200

лимузин

фото

ромы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47498308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d0f26fa06d142cb7c8a9470e3f39b09.jpg

Под занавес существования Советского Союза молдавский ром Артур Черарь смог купить два автомобиля представительского класса Газ-14 "Чайка". Один из них, купленный в Ялте, в свое время был приписан к гаражу могущественного председателя КГБ, а впоследствии генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.Вторая машина когда-то использовалась гаражом ЦК Компартии МССР."Я ездил на этих машинах в Одессу, Киев, Винницу. Они великолепны: едешь 160, 180 километров в час и совершенно не ощущаешь этой скорости", - утверждает Черарь.С тех пор элитные автомобили слишком долго стаяли на приколе. Однако барон ромов отказываться от них не намерен, надеется отреставрировать и дать им вторую жизнь.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лимузин, фото, ромы