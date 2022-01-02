Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов

Под занавес существования Советского Союза молдавский ром Артур Черарь смог купить два автомобиля представительского класса Газ-14 "Чайка". Один из них, купленный в Ялте, в свое время был приписан к гаражу могущественного председателя КГБ, а впоследствии генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.Вторая машина когда-то использовалась гаражом ЦК Компартии МССР."Я ездил на этих машинах в Одессу, Киев, Винницу. Они великолепны: едешь 160, 180 километров в час и совершенно не ощущаешь этой скорости", - утверждает Черарь.С тех пор элитные автомобили слишком долго стаяли на приколе. Однако барон ромов отказываться от них не намерен, надеется отреставрировать и дать им вторую жизнь.
Машины, бывшие атрибутом советской элиты, теперь стали не менее элитными ретроавтомобилями.
Под занавес существования Советского Союза молдавский ром Артур Черарь смог купить два автомобиля представительского класса Газ-14 "Чайка". Один из них, купленный в Ялте, в свое время был приписан к гаражу могущественного председателя КГБ, а впоследствии генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.
"Эти два автомобиля я купил в 1988-м и 1989 годах. Тогда подобные машины считались элитарными. Но думаю, что такими они остались и сейчас", - говорит барон ромов Черарь.
Вторая машина когда-то использовалась гаражом ЦК Компартии МССР.
"Я ездил на этих машинах в Одессу, Киев, Винницу. Они великолепны: едешь 160, 180 километров в час и совершенно не ощущаешь этой скорости", - утверждает Черарь.
С тех пор элитные автомобили слишком долго стаяли на приколе. Однако барон ромов отказываться от них не намерен, надеется отреставрировать и дать им вторую жизнь.