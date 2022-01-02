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Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов
Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов
Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов
2022-01-02T18:38+0200
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Под занавес существования Советского Союза молдавский ром Артур Черарь смог купить два автомобиля представительского класса Газ-14 "Чайка". Один из них, купленный в Ялте, в свое время был приписан к гаражу могущественного председателя КГБ, а впоследствии генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.Вторая машина когда-то использовалась гаражом ЦК Компартии МССР."Я ездил на этих машинах в Одессу, Киев, Винницу. Они великолепны: едешь 160, 180 километров в час и совершенно не ощущаешь этой скорости", - утверждает Черарь.С тех пор элитные автомобили слишком долго стаяли на приколе. Однако барон ромов отказываться от них не намерен, надеется отреставрировать и дать им вторую жизнь.
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лимузин, фото, ромы

Как "Чайка" Андропова досталась молдавскому барону ромов

18:38 02.01.2022
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Машины, бывшие атрибутом советской элиты, теперь стали не менее элитными ретроавтомобилями.
Под занавес существования Советского Союза молдавский ром Артур Черарь смог купить два автомобиля представительского класса Газ-14 "Чайка". Один из них, купленный в Ялте, в свое время был приписан к гаражу могущественного председателя КГБ, а впоследствии генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

"Эти два автомобиля я купил в 1988-м и 1989 годах. Тогда подобные машины считались элитарными. Но думаю, что такими они остались и сейчас", - говорит барон ромов Черарь.

Вторая машина когда-то использовалась гаражом ЦК Компартии МССР.
"Я ездил на этих машинах в Одессу, Киев, Винницу. Они великолепны: едешь 160, 180 километров в час и совершенно не ощущаешь этой скорости", - утверждает Черарь.
С тех пор элитные автомобили слишком долго стаяли на приколе. Однако барон ромов отказываться от них не намерен, надеется отреставрировать и дать им вторую жизнь.
© Sputnik / Mihai Caraus ђPЋшА1Л+�я

Долго простоявшие под открытым небом, "Чайки" и сегодня не потеряли "шика".

Долго простоявшие под открытым небом, &quot;Чайки&quot; и сегодня не потеряли &quot;шика&quot;. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Mihai Caraus ђPЋшА1Л+�я

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