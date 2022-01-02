https://ru.sputnik.md/20220102/covid-19-moldova-47707887.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-02T19:28+0200

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 168 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции: два - из Румынии, по одному - из США, Италии и Бельгии. За минувшие сутки проведено 4853 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 602.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: по одному у врача и работника вспомогательного персонала.Госпитализировано 450 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 60 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены восемь человек).В то же время за сутки выздоровел 81 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 809.Минздрав сообщает о шести погибших на фоне осложнений, из них один – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 290.

https://ru.sputnik.md/20211231/rossia-ispytaniya-vaktsiny-covid-19-47673391.html

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в молдове, молдова, минздрав, статистика