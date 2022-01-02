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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-02T19:28+0200
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 168 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции: два - из Румынии, по одному - из США, Италии и Бельгии. За минувшие сутки проведено 4853 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 602.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: по одному у врача и работника вспомогательного персонала.Госпитализировано 450 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 60 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены восемь человек).В то же время за сутки выздоровел 81 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 809.Минздрав сообщает о шести погибших на фоне осложнений, из них один – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 290.
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Юлия Липовая
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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:28 02.01.2022 (обновлено: 19:39 02.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausActivitatea SAMU Botanica
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 168 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции: два - из Румынии, по одному - из США, Италии и Бельгии.
За минувшие сутки проведено 4853 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 376 602.
У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования: по одному у врача и работника вспомогательного персонала.
Госпитализировано 450 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 60 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены восемь человек).
В то же время за сутки выздоровел 81 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 809.
Минздрав сообщает о шести погибших на фоне осложнений, из них один – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 290.
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