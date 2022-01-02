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Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов
Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов
Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов
2022-01-02T13:10+0200
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космос
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В 2022 году российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые выйдут в открытый космос 19 января, передает РИА Новости."Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос. В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении "Роскосмоса".Планируемая длительность работ в открытом космосе - 6 часов 40 минут.Основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал", который прибыл на МКС в конце ноября 2021 года, в состав российского сегмента МКС. Кроме того, космонавты должны установить поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установить мишени стыковки.Узловой модуль был выведен на орбиту грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября 2021 года. "Причал" пристыковался к МКС 26 ноября и стал последним модулем в составе российского сегмента станции.
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космос

Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов

13:10 02.01.2022 (обновлено: 13:11 02.01.2022)
© Роскосмос / Перейти в фотобанкВыход в открытый космос российских космонавтов
Выход в открытый космос российских космонавтов - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Роскосмос
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Продолжительность запланированных работ в открытом космосе - более шести часов.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В 2022 году российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые выйдут в открытый космос 19 января, передает РИА Новости.

"Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос. В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Планируемая длительность работ в открытом космосе - 6 часов 40 минут.

Основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал", который прибыл на МКС в конце ноября 2021 года, в состав российского сегмента МКС. Кроме того, космонавты должны установить поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установить мишени стыковки.

Узловой модуль был выведен на орбиту грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября 2021 года. "Причал" пристыковался к МКС 26 ноября и стал последним модулем в составе российского сегмента станции.
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