Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов
13:10 02.01.2022 (обновлено: 13:11 02.01.2022)
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Продолжительность запланированных работ в открытом космосе - более шести часов.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В 2022 году российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые выйдут в открытый космос 19 января, передает РИА Новости.
"Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос. В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
Планируемая длительность работ в открытом космосе - 6 часов 40 минут.
Основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал", который прибыл на МКС в конце ноября 2021 года, в состав российского сегмента МКС. Кроме того, космонавты должны установить поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установить мишени стыковки.
Узловой модуль был выведен на орбиту грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября 2021 года. "Причал" пристыковался к МКС 26 ноября и стал последним модулем в составе российского сегмента станции.
"Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос. В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
Планируемая длительность работ в открытом космосе - 6 часов 40 минут.
Основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал", который прибыл на МКС в конце ноября 2021 года, в состав российского сегмента МКС. Кроме того, космонавты должны установить поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установить мишени стыковки.
Узловой модуль был выведен на орбиту грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября 2021 года. "Причал" пристыковался к МКС 26 ноября и стал последним модулем в составе российского сегмента станции.
26 октября 2021, 14:21