https://ru.sputnik.md/20220102/data-pervii-2022-vykhod--kosmos--47703277.html

Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов

Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов

Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов

2022-01-02T13:10+0200

2022-01-02T13:10+0200

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космос

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В 2022 году российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые выйдут в открытый космос 19 января, передает РИА Новости."Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к 51-му плановому выходу в открытый космос. В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении "Роскосмоса".Планируемая длительность работ в открытом космосе - 6 часов 40 минут.Основная цель работ - интеграция узлового модуля "Причал", который прибыл на МКС в конце ноября 2021 года, в состав российского сегмента МКС. Кроме того, космонавты должны установить поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установить мишени стыковки.Узловой модуль был выведен на орбиту грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября 2021 года. "Причал" пристыковался к МКС 26 ноября и стал последним модулем в составе российского сегмента станции.

https://ru.sputnik.md/20211026/semki-filma-v-kosmose-uvelichili-pritok-potentsialnykh-kosmoturistov-45902770.html

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