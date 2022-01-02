https://ru.sputnik.md/20220102/gazprom-miller-rekord-kompania-47707482.html

Глава "Газпрома" Миллер: 2021 год стал рекордным для компании

Глава "Газпрома" Миллер: 2021 год стал рекордным для компании

Глава "Газпрома" Миллер: 2021 год стал рекордным для компании

2022-01-02T18:05+0200

2022-01-02T18:05+0200

2022-01-02T18:05+0200

россия

газпром

алексей миллер

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. "Газпром" по итогам 2021 года ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, передает РИА Новости. Дивиденды также будут рекордными, сообщил глава компании Алексей Миллер."По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводятся слова Миллера в официальном Telegram-канале компании.Также Миллер сообщил, что "Газпром" в 2021 году поставил на внутренний рынок России 257,8 миллиарда кубометров газа, максимум с 2013 года."Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 миллиарда кубических метров газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом – на 31,9 миллиарда кубических метров газа", - поделился Миллер.Также глава "Газпрома" отметил, что компания перевыполнила планы по реализации в 2021 году главного социального проекта — развития газификации российских регионов: построила около 2,7 тысяч километров газопроводов. Так, возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пункта по всей стране.

https://ru.sputnik.md/20211229/gazprom-severnyy-potok-2-47632288.html

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газпром, алексей миллер