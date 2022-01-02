https://ru.sputnik.md/20220102/grad-egipet-opasnyy-asteroid-situatsiya-covid-19-47699609.html

Пока все спали: град в Египте, опасный астероид и ситуация с COVID-19

Пока все спали: град в Египте, опасный астероид и ситуация с COVID-19

Пока все спали: град в Египте, опасный астероид и ситуация с COVID-19

2022-01-02T08:42+0200

2022-01-02T08:42+0200

2022-01-02T09:28+0200

земля

астероид

град

египет

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В египетской Хургаде и близлежащих курортах первые дни нового года начались с мощного града, передает РИА Новости."В Хургаде выпал град, с громом и молниями, длился около 40 минут", - рассказал отдыхающий на курорте турист.Соцсети заполонили фото запорошенных снегом улиц курорта и пальм. Позже движение на ряде дорог было затруднено из-за растаявшего снежного покрова и образовавшихся гигантских луж.По данным местных СМИ, помимо Хургады ливни обрушились и на курортный город Сафага.В 2029 году к Земле приблизится опасный астероидОпаснейший астероид Апофис весной 2029 года очень близко подлетит к Земле, передает РИА Новости. Его диаметр составляет почти 400 метров, вес - около 30 тонн, прогнозирует ВНИИ ГОЧС.Согласно прогнозу, это случится 13 апреля 2029 года.Как указывают специалисты ВНИИ ГОЧС, энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году."Наиболее потенциально опасным является астероид Апофис (99942 Apophis), имеющий диаметр 393 метра и вес порядка 27 тонн. 13 апреля 2029 года он приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров, что близко к высоте орбит геостационарных спутников (35,8 тысячи километров). Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", - говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Поперечник астероида порядка одного-двух километров является пороговым для глобальной катастрофы. Полнота информации о таких астероидах оценивается менее чем в 80%", - рассказал ранее бывший глава Центра "Антистихия" Владислав Болов.К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 289 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 289 миллионов 293 тысячи 171. Из них 5 440 643 скончались. Применены свыше 9 167 288 304 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (54 860 424). Следом идут Индия (10 340 011) и Бразилия (22 295 621).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 13 174 528 случаев, в России – 10 258 052 случая заражения, во Франции –10 296 909, в Турции - 9 521 251, на Украине – 3 852 397, в Румынии – 1 810 342.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 279 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 434.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 284.

https://ru.sputnik.md/20210620/asteroid-priblizhaetsya-zemlea-35183100.html

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земля, астероид, град, египет