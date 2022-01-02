https://ru.sputnik.md/20220102/kakie-sokrovischa-skryvaet-baron-vsekh-romov-moldovy-vo-dvore-svoego-doma-47682883.html

Какие сокровища скрывает барон всех ромов Молдовы во дворе своего дома

Какие сокровища скрывает барон всех ромов Молдовы во дворе своего дома

Смотрите на видео Sputnik, какие машины входят в коллекцию барона всех ромов Молдовы.

2022-01-02T15:23+0200

2022-01-02T15:23+0200

2022-01-02T17:01+0200

видео

молдова

цыганский барон

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Автомобиль, на котором ездил один из самых популярных руководителей СССР, хранится во дворе дома молдавского цыганского барона Артура Чераря. Речь идет о "Чайке", которой когда-то пользовался могущественный председатель КГБ, а впоследствии генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Барон купил машину в Ялте. Другой идентичный автомобиль попал к нему из гаража ЦК Компартии МССР."Эти две машины были приобретены в 1988-1989 годах. То есть ближе к концу существования Советского Союза. Вот эту машину купили в Ялте из гаража Совмина. Говорят, что на этой машине ездил Андропов. Его возили из аэропорта прямо с самолета на его дачу", – сказал Черарь.Барон рассказал, что является большим поклонником советских автомобилей и что не станет менять их на более новые. Другие машины во дворе, более роскошные и современные, оставляют его равнодушным.Ретро-автомобили, которые едва не вросли в землю из-за того, то ими давно не пользовались, Черарь планирует отреставрировать. По его словам, у него есть все необходимые для этого детали. Барон ждет потепления, чтобы взяться за это дело.ГАЗ-14 "Чайка" — советский представительский легковой автомобиль большого класса, его ручная сборка велась на Горьковском автомобильном заводе с 1977 по 1988 год. Всего было изготовлено 1114 автомобилей этой модели. Первый экземпляр вишневого цвета был собран в конце 1976 года в подарок ко дню рождения Леонида Брежнева. В наши дни на рынке ретро-автомобилей цена такого транспортного средства достигает сотен тысяч долларов.

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молдова, цыганский барон, видео