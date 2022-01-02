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Какие сокровища скрывает барон всех ромов Молдовы во дворе своего дома
Какие сокровища скрывает барон всех ромов Молдовы во дворе своего дома
Смотрите на видео Sputnik, какие машины входят в коллекцию барона всех ромов Молдовы.
2022-01-02T15:23+0200
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видео
молдова
цыганский барон
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Автомобиль, на котором ездил один из самых популярных руководителей СССР, хранится во дворе дома молдавского цыганского барона Артура Чераря. Речь идет о "Чайке", которой когда-то пользовался могущественный председатель КГБ, а впоследствии генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Барон купил машину в Ялте. Другой идентичный автомобиль попал к нему из гаража ЦК Компартии МССР."Эти две машины были приобретены в 1988-1989 годах. То есть ближе к концу существования Советского Союза. Вот эту машину купили в Ялте из гаража Совмина. Говорят, что на этой машине ездил Андропов. Его возили из аэропорта прямо с самолета на его дачу", – сказал Черарь.Барон рассказал, что является большим поклонником советских автомобилей и что не станет менять их на более новые. Другие машины во дворе, более роскошные и современные, оставляют его равнодушным.Ретро-автомобили, которые едва не вросли в землю из-за того, то ими давно не пользовались, Черарь планирует отреставрировать. По его словам, у него есть все необходимые для этого детали. Барон ждет потепления, чтобы взяться за это дело.ГАЗ-14 "Чайка" — советский представительский легковой автомобиль большого класса, его ручная сборка велась на Горьковском автомобильном заводе с 1977 по 1988 год. Всего было изготовлено 1114 автомобилей этой модели. Первый экземпляр вишневого цвета был собран в конце 1976 года в подарок ко дню рождения Леонида Брежнева. В наши дни на рынке ретро-автомобилей цена такого транспортного средства достигает сотен тысяч долларов.
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молдова, цыганский барон, видео

Какие сокровища скрывает барон всех ромов Молдовы во дворе своего дома

15:23 02.01.2022 (обновлено: 17:01 02.01.2022)
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Смотрите на видео Sputnik, какие машины входят в коллекцию барона всех ромов Молдовы.
Автомобиль, на котором ездил один из самых популярных руководителей СССР, хранится во дворе дома молдавского цыганского барона Артура Чераря. Речь идет о "Чайке", которой когда-то пользовался могущественный председатель КГБ, а впоследствии генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Барон купил машину в Ялте. Другой идентичный автомобиль попал к нему из гаража ЦК Компартии МССР.
"Эти две машины были приобретены в 1988-1989 годах. То есть ближе к концу существования Советского Союза. Вот эту машину купили в Ялте из гаража Совмина. Говорят, что на этой машине ездил Андропов. Его возили из аэропорта прямо с самолета на его дачу", – сказал Черарь.

Барон рассказал, что является большим поклонником советских автомобилей и что не станет менять их на более новые. Другие машины во дворе, более роскошные и современные, оставляют его равнодушным.
Ретро-автомобили, которые едва не вросли в землю из-за того, то ими давно не пользовались, Черарь планирует отреставрировать. По его словам, у него есть все необходимые для этого детали. Барон ждет потепления, чтобы взяться за это дело.

ГАЗ-14 "Чайка" — советский представительский легковой автомобиль большого класса, его ручная сборка велась на Горьковском автомобильном заводе с 1977 по 1988 год. Всего было изготовлено 1114 автомобилей этой модели. Первый экземпляр вишневого цвета был собран в конце 1976 года в подарок ко дню рождения Леонида Брежнева. В наши дни на рынке ретро-автомобилей цена такого транспортного средства достигает сотен тысяч долларов.
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