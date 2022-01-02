Коронавирус
Лионель Месси заразился коронавирусом
Спортсмен находится на самоизоляции.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Знаменитый футболист, форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился COVID-19, сообщается на сайте клуба.
Помимо него, положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА Новости.
Бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы, до 9 января он проходит курс лечения в Бразилии. Его возвращение к тренировкам ожидается через три недели.
Помимо него, положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА Новости.
Бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы, до 9 января он проходит курс лечения в Бразилии. Его возвращение к тренировкам ожидается через три недели.
5 августа 2021, 21:07