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Лионель Месси заразился коронавирусом
Лионель Месси заразился коронавирусом
Знаменитый футболист, форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился COVID-19
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коронавирус
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Знаменитый футболист, форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился COVID-19, сообщается на сайте клуба.Помимо него, положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА Новости.Бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы, до 9 января он проходит курс лечения в Бразилии. Его возвращение к тренировкам ожидается через три недели.
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лионель месси

Лионель Месси заразился коронавирусом

14:50 02.01.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHELionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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Спортсмен находится на самоизоляции.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Знаменитый футболист, форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился COVID-19, сообщается на сайте клуба.

Помимо него, положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА Новости.

Бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы, до 9 января он проходит курс лечения в Бразилии. Его возвращение к тренировкам ожидается через три недели.
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