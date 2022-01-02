https://ru.sputnik.md/20220102/lionel-messi-koronavirus-47704132.html

Лионель Месси заразился коронавирусом

Лионель Месси заразился коронавирусом

Знаменитый футболист, форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился COVID-19

2022-01-02T14:50+0200

2022-01-02T14:50+0200

2022-01-02T14:50+0200

коронавирус

лионель месси

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Знаменитый футболист, форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился COVID-19, сообщается на сайте клуба.Помимо него, положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА Новости.Бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы, до 9 января он проходит курс лечения в Бразилии. Его возвращение к тренировкам ожидается через три недели.

https://ru.sputnik.md/20210805/barsa-bez-lionelya-messi-pokinul-klub-43644834.html

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лионель месси