https://ru.sputnik.md/20220102/lnr-vsu-vooruzheniy-donbass-47706797.html

В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе

В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе

В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе

2022-01-02T16:55+0200

2022-01-02T16:55+0200

2022-01-02T16:55+0200

вооружения

донбасс

лнр

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко, передает РИА Новости."За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — рассказал он.По данным представителя ведомства, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями"."Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", — заключил Филипоненко.В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-minskie-soglasheniya-edinstvenno-vozmozhnyy-variant-uregulirovaniya-donbasse-47463751.html

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