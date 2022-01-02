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https://ru.sputnik.md/20220102/marshrut-turisticheskii-trolleybus-prodlili-47707721.html
Поездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили
Поездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили
Теперь туристический троллейбус для детей в новогодние праздники будет доступен больше дней.
2022-01-02T19:55+0200
2022-01-02T19:55+0200
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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Новогодний маршут туристического троллейбуса в Кишиневе продлили по просьбам родителей и детей. Специальный маршрут "Узнай город вместе с Дедом Морозом" будет доступен до 9 января. Об этом сообщили в Управлении электротранспортом Кишинева.График движения туристического троллейбуса: На протяжении всей поездки Снегурочка рассказывает детям легенды, сказки и истории про Кишинев, а Дед Мороз развлекает детей играми, песнями и танцами. Маршрут начинается у Триумфальной арки, а по окончанию поездки дети получают подарки от Деда Мороза.В такие троллейбусы пускают столько людей, сколько в транспорте есть сидячих мест. Дети до семи лет могут отправиться на экскурсию лишь в сопровождении родителей. Стоимость поездки 30 леев. Во время каждой экскурсии обязательно соблюдение профилактических мер против распространения COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20211218/turisticheskiy-trolleybus-kishinev-prazdniki-47330509.html
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в молдове, кишинев, молдова, троллейбус, дед мороз

Поездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили

19:55 02.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuНовогодний ретро-троллейбус в Кишиневе
Новогодний ретро-троллейбус в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь туристический троллейбус для детей в новогодние праздники будет доступен больше дней.
КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Новогодний маршут туристического троллейбуса в Кишиневе продлили по просьбам родителей и детей. Специальный маршрут "Узнай город вместе с Дедом Морозом" будет доступен до 9 января. Об этом сообщили в Управлении электротранспортом Кишинева.

График движения туристического троллейбуса:

15.00 - старт поездки на румынском языке;
15.15 - на русском языке
На протяжении всей поездки Снегурочка рассказывает детям легенды, сказки и истории про Кишинев, а Дед Мороз развлекает детей играми, песнями и танцами.
Маршрут начинается у Триумфальной арки, а по окончанию поездки дети получают подарки от Деда Мороза.
В такие троллейбусы пускают столько людей, сколько в транспорте есть сидячих мест. Дети до семи лет могут отправиться на экскурсию лишь в сопровождении родителей.
Стоимость поездки 30 леев. Во время каждой экскурсии обязательно соблюдение профилактических мер против распространения COVID-19.
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Туристический троллейбус в Кишиневе на праздники станет работать по-другому
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