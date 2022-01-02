https://ru.sputnik.md/20220102/marshrut-turisticheskii-trolleybus-prodlili-47707721.html

Поездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили

Поездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили

Теперь туристический троллейбус для детей в новогодние праздники будет доступен больше дней.

2022-01-02T19:55+0200

2022-01-02T19:55+0200

2022-01-02T19:55+0200

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Новогодний маршут туристического троллейбуса в Кишиневе продлили по просьбам родителей и детей. Специальный маршрут "Узнай город вместе с Дедом Морозом" будет доступен до 9 января. Об этом сообщили в Управлении электротранспортом Кишинева.График движения туристического троллейбуса: На протяжении всей поездки Снегурочка рассказывает детям легенды, сказки и истории про Кишинев, а Дед Мороз развлекает детей играми, песнями и танцами. Маршрут начинается у Триумфальной арки, а по окончанию поездки дети получают подарки от Деда Мороза.В такие троллейбусы пускают столько людей, сколько в транспорте есть сидячих мест. Дети до семи лет могут отправиться на экскурсию лишь в сопровождении родителей. Стоимость поездки 30 леев. Во время каждой экскурсии обязательно соблюдение профилактических мер против распространения COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20211218/turisticheskiy-trolleybus-kishinev-prazdniki-47330509.html

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