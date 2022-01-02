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МИД России – о признании ВОЗ "Спутника V": ситуация обнадеживающая
© Sputnik / Александр Кряжев/
Эффективность "Спутника V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Российская сторона видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания вакцины от коронавируса "Спутник V" ВОЗ, но расценивает их, скорее, как успокаивающие Россию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ("Спутник V" может получить одобрение – ред.)", - заявил дипломат.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
"Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ("Спутник V" может получить одобрение – ред.)", - заявил дипломат.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
29 декабря 2021, 13:00