https://ru.sputnik.md/20220102/na-granitse-moldova-ozhidaetsya-bolshoy-potok-lyudey-47704649.html
Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей
Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей
Пограничники ожидают большого ажиотажа на границе, поэтому призвали всех путешественников выбирать разные КПП.
2022-01-02T16:27+0200
2022-01-02T16:27+0200
2022-01-02T16:27+0200
в молдове
молдова
пограничная полиция
кпп
очереди на границе
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В воскресенье ожидается увеличение количества пересечения границы на выезде из Молдовы, особенно для некоторых пунктов пропуска через границу: Леушень и Крива. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы. В связи с таким прогнозом в ведомстве вынесли предупреждение всем путешественникам о ситуации на границе. Пограничники сделали несколько рекомендаций: Пересекайте границу через все контрольно-пропускные пункты, а не один, чтобы избежать формирования очереди; Вместо КПП Леушень-Албица следует выбрать КПП Скулень или КПП Костешть;Вместо КПП Крива-Мамалыга лучше поехать на КПП Ларга-Келмець или КПП Бричаны.
https://ru.sputnik.md/20211228/kpp-granitsa-rabota-normalnii-rezhim-47585153.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пограничная полиция, кпп, очереди на границе
Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей
Пограничники ожидают большого ажиотажа на границе, поэтому призвали всех путешественников выбирать разные КПП, а не наиболее популярные, где быстро формируются очереди.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В воскресенье ожидается увеличение количества пересечения границы на выезде из Молдовы, особенно для некоторых пунктов пропуска через границу: Леушень и Крива. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
В связи с таким прогнозом в ведомстве вынесли предупреждение всем путешественникам о ситуации на границе.
Пограничники сделали несколько рекомендаций:
Пересекайте границу через все контрольно-пропускные пункты, а не один, чтобы избежать формирования очереди;
Вместо КПП Леушень-Албица следует выбрать КПП Скулень или КПП Костешть;
Вместо КПП Крива-Мамалыга лучше поехать на КПП Ларга-Келмець или КПП Бричаны.