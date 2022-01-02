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Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей
Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей
Пограничники ожидают большого ажиотажа на границе, поэтому призвали всех путешественников выбирать разные КПП.
2022-01-02T16:27+0200
2022-01-02T16:27+0200
в молдове
молдова
пограничная полиция
кпп
очереди на границе
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В воскресенье ожидается увеличение количества пересечения границы на выезде из Молдовы, особенно для некоторых пунктов пропуска через границу: Леушень и Крива. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы. В связи с таким прогнозом в ведомстве вынесли предупреждение всем путешественникам о ситуации на границе. Пограничники сделали несколько рекомендаций: Пересекайте границу через все контрольно-пропускные пункты, а не один, чтобы избежать формирования очереди; Вместо КПП Леушень-Албица следует выбрать КПП Скулень или КПП Костешть;Вместо КПП Крива-Мамалыга лучше поехать на КПП Ларга-Келмець или КПП Бричаны.
https://ru.sputnik.md/20211228/kpp-granitsa-rabota-normalnii-rezhim-47585153.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пограничная полиция, кпп, очереди на границе

Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей

16:27 02.01.2022
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУкраина ограничила количество КПП на границе с Донбассом
Украина ограничила количество КПП на границе с Донбассом - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Пограничники ожидают большого ажиотажа на границе, поэтому призвали всех путешественников выбирать разные КПП, а не наиболее популярные, где быстро формируются очереди.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В воскресенье ожидается увеличение количества пересечения границы на выезде из Молдовы, особенно для некоторых пунктов пропуска через границу: Леушень и Крива. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
В связи с таким прогнозом в ведомстве вынесли предупреждение всем путешественникам о ситуации на границе.

Пограничники сделали несколько рекомендаций:

Пересекайте границу через все контрольно-пропускные пункты, а не один, чтобы избежать формирования очереди;
Вместо КПП Леушень-Албица следует выбрать КПП Скулень или КПП Костешть;
Вместо КПП Крива-Мамалыга лучше поехать на КПП Ларга-Келмець или КПП Бричаны.
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