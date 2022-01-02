https://ru.sputnik.md/20220102/na-granitse-moldova-ozhidaetsya-bolshoy-potok-lyudey-47704649.html

Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей

Предупреждение пограничников: на границе ожидается большой поток людей

Пограничники ожидают большого ажиотажа на границе, поэтому призвали всех путешественников выбирать разные КПП.

2022-01-02T16:27+0200

2022-01-02T16:27+0200

2022-01-02T16:27+0200

в молдове

молдова

пограничная полиция

кпп

очереди на границе

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В воскресенье ожидается увеличение количества пересечения границы на выезде из Молдовы, особенно для некоторых пунктов пропуска через границу: Леушень и Крива. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы. В связи с таким прогнозом в ведомстве вынесли предупреждение всем путешественникам о ситуации на границе. Пограничники сделали несколько рекомендаций: Пересекайте границу через все контрольно-пропускные пункты, а не один, чтобы избежать формирования очереди; Вместо КПП Леушень-Албица следует выбрать КПП Скулень или КПП Костешть;Вместо КПП Крива-Мамалыга лучше поехать на КПП Ларга-Келмець или КПП Бричаны.

https://ru.sputnik.md/20211228/kpp-granitsa-rabota-normalnii-rezhim-47585153.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, пограничная полиция, кпп, очереди на границе