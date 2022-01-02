https://ru.sputnik.md/20220102/parlament-yuar-keyptaun-ogoni-47699903.html
Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем
Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем
В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар
2022-01-02T09:17+0200
2022-01-02T09:17+0200
2022-01-02T09:30+0200
юар
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/02/47699473_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_72d26df747c0330e0394ec58cda0ca52.jpg
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар, передает РИА Новости со ссылкой на портал News24.По словам руководителя пожарно-спасательной службы города Джермейна Карелса, аварийные службы получили сообщения о возгорании рано утром по местному времени. На данный момент несколько пожарных бригад находятся на месте происшествия и пытаются локализовать пожар.По словам представителя комитет мэрии по безопасности, пламя горит на третьем этаже в офисных помещениях, пожар также распространился на здание Национальной Ассамблеи (нижней палаты парламента). В свою очередь министр общественных работ Патрисия де Лилль заявила, что здание Национальной ассамблеи не горит, а пожар взят под контроль, пишет портал.Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в XIX веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.
https://ru.sputnik.md/20220101/soobschenie-pozhar-respublikanskaya-bolnitsa-47698319.html
юар
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/02/47699473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d4453b59fa2c45a82e1113df2bb0698d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
юар, пожар
Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем
09:17 02.01.2022 (обновлено: 09:30 02.01.2022)
Пламя горит на третьем этаже в офисных помещениях, пожар также распространился на здание Национальной Ассамблеи.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik.
В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар, передает РИА Новости
со ссылкой на портал News24.
По словам руководителя пожарно-спасательной службы города Джермейна Карелса, аварийные службы получили сообщения о возгорании рано утром по местному времени. На данный момент несколько пожарных бригад находятся на месте происшествия и пытаются локализовать пожар.
"Даже битум на крыше плавится, что говорит о сильном жаре. Также поступили сообщения о том, что в некоторых стенах здания появились трещины, есть вероятность обрушения", - сказал Карелс.
По словам представителя комитет мэрии по безопасности, пламя горит на третьем этаже в офисных помещениях, пожар также распространился на здание Национальной Ассамблеи (нижней палаты парламента). В свою очередь министр общественных работ Патрисия де Лилль заявила, что здание Национальной ассамблеи не горит, а пожар взят под контроль, пишет портал.
Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в XIX веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.
Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.