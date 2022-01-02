https://ru.sputnik.md/20220102/parlament-yuar-keyptaun-ogoni-47699903.html

Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем

Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем

В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар

2022-01-02T09:17+0200

2022-01-02T09:17+0200

2022-01-02T09:30+0200

юар

пожар

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар, передает РИА Новости со ссылкой на портал News24.По словам руководителя пожарно-спасательной службы города Джермейна Карелса, аварийные службы получили сообщения о возгорании рано утром по местному времени. На данный момент несколько пожарных бригад находятся на месте происшествия и пытаются локализовать пожар.По словам представителя комитет мэрии по безопасности, пламя горит на третьем этаже в офисных помещениях, пожар также распространился на здание Национальной Ассамблеи (нижней палаты парламента). В свою очередь министр общественных работ Патрисия де Лилль заявила, что здание Национальной ассамблеи не горит, а пожар взят под контроль, пишет портал.Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в XIX веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.

https://ru.sputnik.md/20220101/soobschenie-pozhar-respublikanskaya-bolnitsa-47698319.html

юар

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