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Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем
Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем
В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар
2022-01-02T09:17+0200
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар, передает РИА Новости со ссылкой на портал News24.По словам руководителя пожарно-спасательной службы города Джермейна Карелса, аварийные службы получили сообщения о возгорании рано утром по местному времени. На данный момент несколько пожарных бригад находятся на месте происшествия и пытаются локализовать пожар.По словам представителя комитет мэрии по безопасности, пламя горит на третьем этаже в офисных помещениях, пожар также распространился на здание Национальной Ассамблеи (нижней палаты парламента). В свою очередь министр общественных работ Патрисия де Лилль заявила, что здание Национальной ассамблеи не горит, а пожар взят под контроль, пишет портал.Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в XIX веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.
https://ru.sputnik.md/20220101/soobschenie-pozhar-respublikanskaya-bolnitsa-47698319.html
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юар, пожар

Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем

09:17 02.01.2022 (обновлено: 09:30 02.01.2022)
© AFP 2021 / MARCO LONGARIЗдание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем
Здание парламента ЮАР в Кейптауне охвачено огнем - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / MARCO LONGARI
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Пламя горит на третьем этаже в офисных помещениях, пожар также распространился на здание Национальной Ассамблеи.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В здании парламента ЮАР, расположенном в столице государства Кейптаун, произошел крупный пожар, передает РИА Новости со ссылкой на портал News24.
По словам руководителя пожарно-спасательной службы города Джермейна Карелса, аварийные службы получили сообщения о возгорании рано утром по местному времени. На данный момент несколько пожарных бригад находятся на месте происшествия и пытаются локализовать пожар.
"Даже битум на крыше плавится, что говорит о сильном жаре. Также поступили сообщения о том, что в некоторых стенах здания появились трещины, есть вероятность обрушения", - сказал Карелс.
По словам представителя комитет мэрии по безопасности, пламя горит на третьем этаже в офисных помещениях, пожар также распространился на здание Национальной Ассамблеи (нижней палаты парламента). В свою очередь министр общественных работ Патрисия де Лилль заявила, что здание Национальной ассамблеи не горит, а пожар взят под контроль, пишет портал.
Комплекс парламента в Кейптауне состоит из нескольких зданий - старого здания, построенного в XIX веке, и новых построек 1920-х и 1980-х, в которых размещается нижняя палата.
Как сообщает портал, аварийные службы оцепили территорию парламента и запросили подкрепление.
Служба 112 - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
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