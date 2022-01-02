https://ru.sputnik.md/20220102/pas-pridnestrove-47622786.html

Кузнецов: почему представители PAS забывают о Приднестровье

Кузнецов: почему представители PAS забывают о Приднестровье

Эксперт проанализировал нынешнюю позицию официального Кишинева по отношению к приднестровскому региону

2022-01-02T08:00+0200

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Кузнецов: почему представители PAS забывают о Приднестровье Кузнецов: почему представители PAS забывают о Приднестровье

Тирасполь протянул руку сотрудничества Кишиневу, об этом можно судить по тому, что ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.Пойдет ли Кишинев навстречу Тирасполю? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал профессор, политолог Александр Кузнецов. По мнению собеседника, полноценный процесс приднестровского урегулирования попросту невыгоден многим представителям прозападных партий, в том числе и пропрезидентской PAS. По словам политолога, Приднестровье всегда больше тянулось к выстраиванию отношений с Россией и странами СНГ, поскольку экономический интерес региона связан именно с этими государствами.По убеждению политолога, президенту Майе Санду необходимо было быть осторожнее в высказываниях и декларациях, оглядываясь и на мнение приднестровского региона и его администрации. В качестве примера Кузнецов привел участие Санду в работе "Крымской платформы", где она предельно четко выразила свою позицию относительно территориальной принадлежности полуострова.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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