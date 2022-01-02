https://ru.sputnik.md/20220102/peresadki-nazemnii-transport-moskva-47700679.html

Пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными в Москве

Пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными в Москве

Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве.

2022-01-02T10:55+0200

2022-01-02T10:55+0200

2022-01-02T10:55+0200

транспорт

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/15/33330796_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_6ac008f4f6dd5677f9b9ff7a85cf54e5.jpg

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве, передает РИА Новости."Теперь пересадку между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута можно сделать бесплатно в течение 90 минут. Ранее это действовало только для разных маршрутов", - говорится официальном сайте правительства и мэра Москвы.После оплаты первой поездки можно пересаживаться в течение 90 минут между любыми автобусами, электробусами и трамваями бесплатно, уточняется в материале."Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также сделали бесплатными пересадки внутри одного маршрута городского транспорта, чтобы пассажирам было еще удобнее планировать дорогу, выбирая любой наземный транспорт, при этом не переплачивая за проезд", - приводит сайт слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ru.sputnik.md/20211222/moskva-elka-47442623.html

москва

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

транспорт, москва