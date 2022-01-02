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Пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными в Москве
Пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными в Москве
Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве.
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве, передает РИА Новости."Теперь пересадку между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута можно сделать бесплатно в течение 90 минут. Ранее это действовало только для разных маршрутов", - говорится официальном сайте правительства и мэра Москвы.После оплаты первой поездки можно пересаживаться в течение 90 минут между любыми автобусами, электробусами и трамваями бесплатно, уточняется в материале."Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также сделали бесплатными пересадки внутри одного маршрута городского транспорта, чтобы пассажирам было еще удобнее планировать дорогу, выбирая любой наземный транспорт, при этом не переплачивая за проезд", - приводит сайт слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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транспорт, москва

Пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными в Москве

10:55 02.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУборка платформы от снега на станции МЦД-1 "Кунцевская"
Уборка платформы от снега на станции МЦД-1 Кунцевская - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Пересадку можно сделать бесплатно в течение 90 минут.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными в Москве, передает РИА Новости.

"Теперь пересадку между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута можно сделать бесплатно в течение 90 минут. Ранее это действовало только для разных маршрутов", - говорится официальном сайте правительства и мэра Москвы.

После оплаты первой поездки можно пересаживаться в течение 90 минут между любыми автобусами, электробусами и трамваями бесплатно, уточняется в материале.

"Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также сделали бесплатными пересадки внутри одного маршрута городского транспорта, чтобы пассажирам было еще удобнее планировать дорогу, выбирая любой наземный транспорт, при этом не переплачивая за проезд", - приводит сайт слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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