https://ru.sputnik.md/20220102/pogodnye-rekordy-47698962.html
Погодные рекорды Молдовы 2 января
Погодные рекорды Молдовы 2 января
Какой была температура 2 января в Молдове в разные годы.
2022-01-02T00:01+0200
2022-01-02T00:01+0200
2022-01-02T00:01+0200
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рекорды
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 2 января, отмечен в 1953 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 2 января 1953 года воздух прогрелся до +10,5 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1909 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 2 января
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 2 января, отмечен в 1953 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 2 января 1953 года воздух прогрелся до +10,5 градусов по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1909 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.