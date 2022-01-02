https://ru.sputnik.md/20220102/pogodnye-rekordy-47698962.html

Погодные рекорды Молдовы 2 января

Погодные рекорды Молдовы 2 января

Какой была температура 2 января в Молдове в разные годы.

2022-01-02T00:01+0200

2022-01-02T00:01+0200

2022-01-02T00:01+0200

климат

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47566790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c49b8a4990c1b0f64e7e0e55c6548361.jpg

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 2 января, отмечен в 1953 году.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 2 января 1953 года воздух прогрелся до +10,5 градусов по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1909 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200913/top-turisticheskikh-mest-moldovi-landshaftnyy-zapovednik-rud---foto-31626729.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

климат, погода, рекорды