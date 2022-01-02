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Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го
Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го
Обсудили с политологом кризис кадров у руководящей партии - аналитик прокомментировал, как решить вопрос.
2022-01-02T15:55+0200
2022-01-02T15:55+0200
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молдова
итоги
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Прошел год пребывания Майи Санду на посту президента Молдовы и истекли почти пять месяцев обладания фактически полной парламентской (законодательной) и правительственной (исполнительной) властью представителей партии "Действие и солидарность" (PAS).За это время в стране дважды чуть не случился небывалый энергетический кризис, повысились цены на продукты питания, возросли счета за централизованное отопление.Но финансовых позитивных перемен граждане не почувствовали, а глава государства Майя Санду продолжает жаловаться на нехватку кадров в управленческих, государственных органах, из-за чего, надо понимать, "тормозятся" и реформы.Подвели предварительные итоги пребывания партии PAS у власти с политологом Виктором Жуком в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
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молдова, итоги, pas, видео

Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го

15:55 02.01.2022
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обсудили с политологом кризис кадров у руководящей партии - аналитик прокомментировал, как решить вопрос.
Прошел год пребывания Майи Санду на посту президента Молдовы и истекли почти пять месяцев обладания фактически полной парламентской (законодательной) и правительственной (исполнительной) властью представителей партии "Действие и солидарность" (PAS).
За это время в стране дважды чуть не случился небывалый энергетический кризис, повысились цены на продукты питания, возросли счета за централизованное отопление.
Но финансовых позитивных перемен граждане не почувствовали, а глава государства Майя Санду продолжает жаловаться на нехватку кадров в управленческих, государственных органах, из-за чего, надо понимать, "тормозятся" и реформы.
Подвели предварительные итоги пребывания партии PAS у власти с политологом Виктором Жуком в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
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