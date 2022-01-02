https://ru.sputnik.md/20220102/politicheskie-itog-god-pas-k-kontsu-2021-47684140.html
Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го
Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го
Обсудили с политологом кризис кадров у руководящей партии - аналитик прокомментировал, как решить вопрос.
2022-01-02T15:55+0200
2022-01-02T15:55+0200
2022-01-02T15:55+0200
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итоги
pas
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Прошел год пребывания Майи Санду на посту президента Молдовы и истекли почти пять месяцев обладания фактически полной парламентской (законодательной) и правительственной (исполнительной) властью представителей партии "Действие и солидарность" (PAS).За это время в стране дважды чуть не случился небывалый энергетический кризис, повысились цены на продукты питания, возросли счета за централизованное отопление.Но финансовых позитивных перемен граждане не почувствовали, а глава государства Майя Санду продолжает жаловаться на нехватку кадров в управленческих, государственных органах, из-за чего, надо понимать, "тормозятся" и реформы.Подвели предварительные итоги пребывания партии PAS у власти с политологом Виктором Жуком в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, итоги, pas, видео
Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го
Обсудили с политологом кризис кадров у руководящей партии - аналитик прокомментировал, как решить вопрос.
Прошел год пребывания Майи Санду на посту президента Молдовы и истекли почти пять месяцев обладания фактически полной парламентской (законодательной) и правительственной (исполнительной) властью представителей партии "Действие и солидарность" (PAS).
За это время в стране дважды чуть не случился небывалый энергетический кризис, повысились цены на продукты питания, возросли счета за централизованное отопление.
Но финансовых позитивных перемен граждане не почувствовали, а глава государства Майя Санду продолжает жаловаться на нехватку кадров в управленческих, государственных органах, из-за чего, надо понимать, "тормозятся" и реформы.
Подвели предварительные итоги пребывания партии PAS у власти с политологом Виктором Жуком в эфире радиостудии Sputnik Молдова
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