https://ru.sputnik.md/20220102/politicheskie-itog-god-pas-k-kontsu-2021-47684140.html

Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го

Политические итоги года: к чему подошла партия PAS к концу 2021-го

Обсудили с политологом кризис кадров у руководящей партии - аналитик прокомментировал, как решить вопрос.

2022-01-02T15:55+0200

2022-01-02T15:55+0200

2022-01-02T15:55+0200

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молдова

итоги

pas

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Прошел год пребывания Майи Санду на посту президента Молдовы и истекли почти пять месяцев обладания фактически полной парламентской (законодательной) и правительственной (исполнительной) властью представителей партии "Действие и солидарность" (PAS).За это время в стране дважды чуть не случился небывалый энергетический кризис, повысились цены на продукты питания, возросли счета за централизованное отопление.Но финансовых позитивных перемен граждане не почувствовали, а глава государства Майя Санду продолжает жаловаться на нехватку кадров в управленческих, государственных органах, из-за чего, надо понимать, "тормозятся" и реформы.Подвели предварительные итоги пребывания партии PAS у власти с политологом Виктором Жуком в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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