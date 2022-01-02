https://ru.sputnik.md/20220102/pozhar-hincesti-zhenschina-zazhivo-sgorela-47706591.html

Пожар в Хынчештах: женщина сгорела в своем доме

Пожар в Хынчештах: женщина сгорела в своем доме

Хозяйка дома погибла в результате пожара, на момент инцидента она была одна в помещении.

2022-01-02T17:28+0200

2022-01-02T17:28+0200

2022-01-02T17:28+0200

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Женщина 64 лет скончалась в результате отравления угарным газом во время пожара. Все случилось в коммуне Сэрата Галбенэ в Хынчештском районе. Это подтвердила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь местного Инспектората полиции Кристина Викол. Как известно, пламя охватило жилой дом, хозяйка в этот момент была одна в помещении.Согласно информации, женщина погибла от отравления угарным газом. Она жила со своим сыном, который в момент происшествия находился на работе. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства. Тело женщины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

https://ru.sputnik.md/20220101/soobschenie-pozhar-respublikanskaya-bolnitsa-47698319.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, молдова, пожар, сгорел