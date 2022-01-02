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Пожар в Хынчештах: женщина сгорела в своем доме
Пожар в Хынчештах: женщина сгорела в своем доме
Хозяйка дома погибла в результате пожара, на момент инцидента она была одна в помещении.
2022-01-02T17:28+0200
2022-01-02T17:28+0200
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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Женщина 64 лет скончалась в результате отравления угарным газом во время пожара. Все случилось в коммуне Сэрата Галбенэ в Хынчештском районе. Это подтвердила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь местного Инспектората полиции Кристина Викол. Как известно, пламя охватило жилой дом, хозяйка в этот момент была одна в помещении.Согласно информации, женщина погибла от отравления угарным газом. Она жила со своим сыном, который в момент происшествия находился на работе. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства. Тело женщины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
https://ru.sputnik.md/20220101/soobschenie-pozhar-respublikanskaya-bolnitsa-47698319.html
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в молдове, молдова, пожар, сгорел

Пожар в Хынчештах: женщина сгорела в своем доме

17:28 02.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПожар в здании Филармонии
Пожар в здании Филармонии - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Хозяйка дома погибла в результате пожара, на момент инцидента она была одна в помещении.
КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Женщина 64 лет скончалась в результате отравления угарным газом во время пожара. Все случилось в коммуне Сэрата Галбенэ в Хынчештском районе.
Это подтвердила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь местного Инспектората полиции Кристина Викол.
Как известно, пламя охватило жилой дом, хозяйка в этот момент была одна в помещении.
"Тело женщины нашли в доме после пожара", - отметила Викол.
Согласно информации, женщина погибла от отравления угарным газом. Она жила со своим сыном, который в момент происшествия находился на работе.
Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства. Тело женщины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Служба 112 - Sputnik Молдова, 1920, 01.01.2022
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