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Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет
Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.
2022-01-02T07:00+0200
2022-01-02T07:00+0200
синоптики
прогноз погоды
погода
народные приметы
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 января погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, ночью местами слабые осадки, преимущественно дождь.Местами слабые туманы, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами до порывистого.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 января: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до +2 градусов.В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках продолжится медленное разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на него опасно, отмечают синоптики.К середине недели потеплеет, с 4 по 6 января ожидаются дневные температуры около +10 градусов по Цельсию. Затем несколько похолодает.Праздники и народные приметыПравославная церковь 2 января отмечает день памяти святого Игнатия Богоносца.На Руси этот день называли "Игнатий Богоносец", "Игнатий".Считали, что Игнатий оберегает дом. Ему кланялись, просили милости и служили молебны, прося защитить жилище от всякой напасти. Также служили молебны и обносили крестным ходом иконы вокруг села для защиты от нечисти.Этот день был известен как "яблочный". Считалось, что на Игнатия можно поспособствовать хорошему урожаю на грядущий сезон. Полагалось стряхивать с деревьев иней и снег для закладки будущего урожая.
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Александр Исаев
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синоптики, прогноз погоды, погода, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет

07:00 02.01.2022
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 января погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Облачно с прояснением, ночью местами слабые осадки, преимущественно дождь.
Местами слабые туманы, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами до порывистого.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 января: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до +2 градусов.
В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках продолжится медленное разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на него опасно, отмечают синоптики.
К середине недели потеплеет, с 4 по 6 января ожидаются дневные температуры около +10 градусов по Цельсию. Затем несколько похолодает.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 2 января отмечает день памяти святого Игнатия Богоносца.
На Руси этот день называли "Игнатий Богоносец", "Игнатий".
Считали, что Игнатий оберегает дом. Ему кланялись, просили милости и служили молебны, прося защитить жилище от всякой напасти. Также служили молебны и обносили крестным ходом иконы вокруг села для защиты от нечисти.
Этот день был известен как "яблочный". Считалось, что на Игнатия можно поспособствовать хорошему урожаю на грядущий сезон. Полагалось стряхивать с деревьев иней и снег для закладки будущего урожая.
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