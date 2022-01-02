https://ru.sputnik.md/20220102/prognoz-pogody-47698791.html

Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет

Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.

2022-01-02T07:00+0200

2022-01-02T07:00+0200

2022-01-02T07:00+0200

синоптики

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 января погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, ночью местами слабые осадки, преимущественно дождь.Местами слабые туманы, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами до порывистого.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 января: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до +2 градусов.В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках продолжится медленное разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на него опасно, отмечают синоптики.К середине недели потеплеет, с 4 по 6 января ожидаются дневные температуры около +10 градусов по Цельсию. Затем несколько похолодает.Праздники и народные приметыПравославная церковь 2 января отмечает день памяти святого Игнатия Богоносца.На Руси этот день называли "Игнатий Богоносец", "Игнатий".Считали, что Игнатий оберегает дом. Ему кланялись, просили милости и служили молебны, прося защитить жилище от всякой напасти. Также служили молебны и обносили крестным ходом иконы вокруг села для защиты от нечисти.Этот день был известен как "яблочный". Считалось, что на Игнатия можно поспособствовать хорошему урожаю на грядущий сезон. Полагалось стряхивать с деревьев иней и снег для закладки будущего урожая.

https://ru.sputnik.md/20201027/izmenenie-klimat-vliyanie-priroda-chelovek-32172405.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, прогноз погоды, погода, народные приметы