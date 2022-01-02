https://ru.sputnik.md/20220102/prognoz-pogody-47698791.html
Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет
Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.
2022-01-02T07:00+0200
2022-01-02T07:00+0200
2022-01-02T07:00+0200
синоптики
прогноз погоды
погода
народные приметы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46098202_0:117:3221:1929_1920x0_80_0_0_cd14bfac88b59aeb29aba4c22f280637.jpg
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 января погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, ночью местами слабые осадки, преимущественно дождь.Местами слабые туманы, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами до порывистого.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 января: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до +2 градусов.В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках продолжится медленное разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на него опасно, отмечают синоптики.К середине недели потеплеет, с 4 по 6 января ожидаются дневные температуры около +10 градусов по Цельсию. Затем несколько похолодает.Праздники и народные приметыПравославная церковь 2 января отмечает день памяти святого Игнатия Богоносца.На Руси этот день называли "Игнатий Богоносец", "Игнатий".Считали, что Игнатий оберегает дом. Ему кланялись, просили милости и служили молебны, прося защитить жилище от всякой напасти. Также служили молебны и обносили крестным ходом иконы вокруг села для защиты от нечисти.Этот день был известен как "яблочный". Считалось, что на Игнатия можно поспособствовать хорошему урожаю на грядущий сезон. Полагалось стряхивать с деревьев иней и снег для закладки будущего урожая.
https://ru.sputnik.md/20201027/izmenenie-klimat-vliyanie-priroda-chelovek-32172405.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46098202_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_8622e95b64fb438b4686297f95b29def.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
синоптики, прогноз погоды, погода, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: к середине недели потеплеет
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 января погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Облачно с прояснением, ночью местами слабые осадки, преимущественно дождь.
Местами слабые туманы, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами до порывистого.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 2 января: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до +2 градусов.
В ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках продолжится медленное разрушение ледяного покрова. Лед будет пропитан водой, рыхлый и выходить на него опасно, отмечают синоптики.
К середине недели потеплеет, с 4 по 6 января ожидаются дневные температуры около +10 градусов по Цельсию. Затем несколько похолодает.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 2 января отмечает день памяти святого Игнатия Богоносца.
На Руси этот день называли "Игнатий Богоносец", "Игнатий".
Считали, что Игнатий оберегает дом. Ему кланялись, просили милости и служили молебны, прося защитить жилище от всякой напасти. Также служили молебны и обносили крестным ходом иконы вокруг села для защиты от нечисти.
Этот день был известен как "яблочный". Считалось, что на Игнатия можно поспособствовать хорошему урожаю на грядущий сезон. Полагалось стряхивать с деревьев иней и снег для закладки будущего урожая.