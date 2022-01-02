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Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году
Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году
Роботы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Самые новые и милые помощники человека — в фотоподборке Sputnik.
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фото
в мире
роботы
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фото, в мире, роботы

Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году

20:18 02.01.2022
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Маленькие и огромные, они готовят еду, развлекают, просвещают, доставляют товары и даже снимают новости. Роботы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Самые новые и милые помощники человека — в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине.

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине.

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио.

Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего &quot;дня рождения&quot; робота в Токио. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио.

© AFP 2021 / Bertrand Guay

"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.

&quot;Пацци&quot; — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане. - Sputnik Молдова
3/19
© AFP 2021 / Bertrand Guay

"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.

© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento

Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии.

Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии. - Sputnik Молдова
4/19
© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento

Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии.

© AFP 2021 / Remko de Waal / ANP

Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере.

Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере. - Sputnik Молдова
5/19
© AFP 2021 / Remko de Waal / ANP

Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере.

© AFP 2021 / Behrouz Mehri

На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.

На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио. - Sputnik Молдова
6/19
© AFP 2021 / Behrouz Mehri

На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкАниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве.
Аниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве - Sputnik Молдова
7/19
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Аниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве.
© AFP 2021 / Thomas Coex

Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией на Олимпийских играх в Токио.

Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией на Олимпийских играх в Токио. - Sputnik Молдова
8/19
© AFP 2021 / Thomas Coex

Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией на Олимпийских играх в Токио.

© AFP 2021 / Anthony Wallace

Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.

Дети играют с 24-сантиметровым роботом &quot;Альфа Мини&quot;, который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду. - Sputnik Молдова
9/19
© AFP 2021 / Anthony Wallace

Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк

"Почта России" начала развозить посылки с помощью роботов в Москве. На фото – беспилотный робот-доставщик "Яндекса".

&quot;Почта России&quot; начала развозить посылки с помощью роботов в Москве. На фото – беспилотный робот-доставщик &quot;Яндекса&quot;. - Sputnik Молдова
10/19
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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"Почта России" начала развозить посылки с помощью роботов в Москве. На фото – беспилотный робот-доставщик "Яндекса".

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент телеканала на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент телеканала на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. - Sputnik Молдова
11/19
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент телеканала на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США.

Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США. - Sputnik Молдова
12/19
© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США.

© AP Photo / Jon Gambrell

Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубае.

Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубае. - Sputnik Молдова
13/19
© AP Photo / Jon Gambrell

Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубае.

© AFP 2021 / Michael Tran

Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде.

Робот из фильма &quot;Финч&quot; на премьере кинофильма в Западном Голливуде. - Sputnik Молдова
14/19
© AFP 2021 / Michael Tran

Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкРобособака Unitree Robotic на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.
Робособака Unitree Robotic на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - Sputnik Молдова
15/19
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Робособака Unitree Robotic на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.
© AFP 2021 / Luca Sola

Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка.

Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка. - Sputnik Молдова
16/19
© AFP 2021 / Luca Sola

Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка.

© AFP 2021 / Roslan Rahman

Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.

Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью. - Sputnik Молдова
17/19
© AFP 2021 / Roslan Rahman

Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.

© AP Photo / Josh Reynolds

Демонстрация робота Atlas от Boston Dynamics.

Демонстрация робота Atlas от Boston Dynamics. - Sputnik Молдова
18/19
© AP Photo / Josh Reynolds

Демонстрация робота Atlas от Boston Dynamics.

© AP Photo / Giannis Papanikos

Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля 2021 года.

Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля 2021 года. - Sputnik Молдова
19/19
© AP Photo / Giannis Papanikos

Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля 2021 года.

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