Роботы, которые были с нами рядом в 2021 году

Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине.
Посетительница фотографируется с роботом-пандой на стенде китайского производителя UBTech на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине.
Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио.
Владельцы робота-питомца Aibo на праздновании трехлетнего "дня рождения" робота в Токио.
"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.
"Пацци" — робот, изготавливающий пиццу в парижском ресторане.
Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии.
Робот по имени Эма прошел проверку инженеров и дизайнеров в штаб-квартире компании Empresas Publicas de Medellin в Колумбии.
Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере.
Королева Нидерландов Максима наблюдает, как робот перерезает ленточку на открытии моста в Амстердаме, напечатанного на 3D-принтере.
На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.
На этой фотографии, сделанной 17 августа 2021 года, робот-гуманоид разносит напитки в кафе в Токио.
Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией на Олимпийских играх в Токио.
Робот-баскетболист по имени Кью играет в баскетбол во время перерыва на матче между США и Францией на Олимпийских играх в Токио.
Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.
Дети играют с 24-сантиметровым роботом "Альфа Мини", который умеет петь, танцевать и даже учить кунг-фу. В школе Мару в Сеуле начали использовать роботов-малышей в качестве помощников в детском саду.
"Почта России" начала развозить посылки с помощью роботов в Москве. На фото – беспилотный робот-доставщик "Яндекса".
"Почта России" начала развозить посылки с помощью роботов в Москве. На фото – беспилотный робот-доставщик "Яндекса".
Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент телеканала на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Участник форума и робот по имени #спецкорр, брендированный в цвет НТВ — специальный корреспондент телеканала на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США.
Гита, робот от компании Piaggio в парке во время вечеринки роботов, организованной компанией MassRobotoics в Бостоне, США.
Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубае.
Посетительница фотографируется с роботом на Expo 2020 в Дубае.
Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде.
Робот из фильма "Финч" на премьере кинофильма в Западном Голливуде.
Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка.
Работник отеля получает информацию у робота в холле отеля Sky в Сэндтоне, Южная Африка.
Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.
Автономный робот Хавьер патрулирует жилую и торговую зону в Сингапуре. В городе в режиме тестирования вводились робо-патрули, которые выдавали предупреждения тем, кто занимался противоправной деятельностью.
Демонстрация робота Atlas от Boston Dynamics.
Демонстрация робота Atlas от Boston Dynamics.
Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля 2021 года.
Робот Персефона ведет посетителей по пещере Алистрати в Греции. Персефона — первый робот, работающий гидом в пещере. Трудится она здесь с середины июля 2021 года.