https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html

Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка

Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка

Превышение скорости и алкоголь стали причиной смертельной аварии. Другие участники ДТП отделались травмами. 02.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-02T11:59+0200

2022-01-02T11:59+0200

2022-01-02T12:00+0200

общество

в молдове

молдова

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31552197_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5aecf22e10c3850800e257c88ae6fae0.jpg

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. В ДТП на трассе Кишинев - Бельцы погибла 18-летняя девушка. Машину вынесло с проезжей части, после чего она перевернулась. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь полиции Кэлэрашского района Кристина Викол. Как сообщила Викол, за рулем авто был 25-летний брат погибшей, который ехал с превышением скорости.По данным пресс-секретаря, в машине было всего семь человек, среди них 17-летний молодой человек. ДТП произошло близ села Рэдень.Более того, как рассказала пресс-секретарь, водитель был пьян. Биологический анализ и алкотест показали 0,64 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Его признали подозреваемым по факту нарушения правил безопасности движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Мужчина полностью признал свою вину. Все обстоятельства ДТП выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211227/muzh-pogib-zhena-bolnitse-strashnoe-dtp-na-balkanskom-shosse-47561646.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

в молдове, молдова, дтп