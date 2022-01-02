https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html
Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка
Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка
Превышение скорости и алкоголь стали причиной смертельной аварии. Другие участники ДТП отделались травмами. 02.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-02T11:59+0200
2022-01-02T11:59+0200
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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. В ДТП на трассе Кишинев - Бельцы погибла 18-летняя девушка. Машину вынесло с проезжей части, после чего она перевернулась. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь полиции Кэлэрашского района Кристина Викол. Как сообщила Викол, за рулем авто был 25-летний брат погибшей, который ехал с превышением скорости.По данным пресс-секретаря, в машине было всего семь человек, среди них 17-летний молодой человек. ДТП произошло близ села Рэдень.Более того, как рассказала пресс-секретарь, водитель был пьян. Биологический анализ и алкотест показали 0,64 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Его признали подозреваемым по факту нарушения правил безопасности движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Мужчина полностью признал свою вину. Все обстоятельства ДТП выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211227/muzh-pogib-zhena-bolnitse-strashnoe-dtp-na-balkanskom-shosse-47561646.html
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в молдове, молдова, дтп
Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка
11:59 02.01.2022 (обновлено: 12:00 02.01.2022)
Превышение скорости и алкоголь стали причиной смертельной аварии. Другие участники ДТП отделались травмами.
КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik.
В ДТП на трассе Кишинев - Бельцы погибла 18-летняя девушка. Машину вынесло с проезжей части, после чего она перевернулась. Информацию для Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь полиции Кэлэрашского района Кристина Викол.
Как сообщила Викол, за рулем авто был 25-летний брат погибшей, который ехал с превышением скорости.
По данным пресс-секретаря, в машине было всего семь человек, среди них 17-летний молодой человек. ДТП произошло близ села Рэдень.
"18-летняя пассажирка машины скончалась по пути в больницу в результате полученных травм. Ее везли в районную больницу для оказания помощи", - отметила Викол.
Более того, как рассказала пресс-секретарь, водитель был пьян. Биологический анализ и алкотест показали 0,64 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Его признали подозреваемым по факту нарушения правил безопасности движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Мужчина полностью признал свою вину.
Все обстоятельства ДТП выясняются.