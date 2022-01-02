https://ru.sputnik.md/20220102/uchenye-omikron-porazhaet-legkie-47700467.html

Ученые определили, как сильно "омикрон" поражает легкие

Ученые определили, как сильно "омикрон" поражает легкие

Штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса.

2022-01-02T10:20+0200

2022-01-02T10:20+0200

2022-01-02T10:20+0200

коронавирус

поражение

ученые

штаммы

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса. Над исследованием работали американские и японские ученые из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета, передает РИА Новости.Новый штамм вызывает менее тяжелое течение болезни.К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, зараженные "омикроном", в большинстве своем испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ru.sputnik.md/20211231/rumyniya-chislo-omikron-vyroslo-do-43-47685850.html

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поражение, ученые, штаммы