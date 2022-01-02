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Ученые определили, как сильно "омикрон" поражает легкие
Ученые определили, как сильно "омикрон" поражает легкие
Штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса.
2022-01-02T10:20+0200
2022-01-02T10:20+0200
коронавирус
поражение
ученые
штаммы
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса. Над исследованием работали американские и японские ученые из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета, передает РИА Новости.Новый штамм вызывает менее тяжелое течение болезни.К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, зараженные "омикроном", в большинстве своем испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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поражение, ученые, штаммы

Ученые определили, как сильно "омикрон" поражает легкие

10:20 02.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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Эксперимент ученые провели на мышах и хомяках.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса. Над исследованием работали американские и японские ученые из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета, передает РИА Новости.
Новый штамм вызывает менее тяжелое течение болезни.
К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, зараженные "омикроном", в большинстве своем испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Прилет рейса с пассажирами из ЮАР - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
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