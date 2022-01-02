https://ru.sputnik.md/20220102/vstuplenii-finlyandia-nato-ritorika-47703788.html

Эксперт – о вступлении Финляндии в НАТО: это риторика

Эксперт – о вступлении Финляндии в НАТО: это риторика

Заявления финских властей о возможности страны подать заявку на вступление в НАТО – традиционная риторика Хельсинки

2022-01-02T14:18+0200

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нато

финляндия

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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Заявления финских властей о возможности страны подать заявку на вступление в НАТО – традиционная риторика Хельсинки, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Подобные заявления не стоит воспринимать всерьез.Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Президент Саули Ниинисте в новогоднем обращении напомнил, что Финляндия вправе подать заявку на вступление в альянс."Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно. Эти дискуссии еще велись до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет", - сказал эксперт в беседе с агентством.Однако есть мнение, что членство в НАТО может помочь стране стать полноценной частью сообщества безопасности, указал Тимофеев. Но с другой стороны, это резко ухудшит отношения с Россией, и проблемы безопасности будут только усугублены, считает он."Я думаю, что пока это риторика, она не новая. Я не думаю, что это стоит сейчас серьезно воспринимать", - подытожил эксперт.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ru.sputnik.md/20211231/stoltenberg-gotovnosti-dialog-rossiya-sovet-nato-rf-47684620.html

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