Эксперт – о вступлении Финляндии в НАТО: это риторика
14:18 02.01.2022 (обновлено: 14:30 02.01.2022)
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy/
Дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно.
КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Заявления финских властей о возможности страны подать заявку на вступление в НАТО – традиционная риторика Хельсинки, сказал РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Подобные заявления не стоит воспринимать всерьез.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Президент Саули Ниинисте в новогоднем обращении напомнил, что Финляндия вправе подать заявку на вступление в альянс.
"Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно. Эти дискуссии еще велись до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет", - сказал эксперт в беседе с агентством.
Однако есть мнение, что членство в НАТО может помочь стране стать полноценной частью сообщества безопасности, указал Тимофеев. Но с другой стороны, это резко ухудшит отношения с Россией, и проблемы безопасности будут только усугублены, считает он.
"Я думаю, что пока это риторика, она не новая. Я не думаю, что это стоит сейчас серьезно воспринимать", - подытожил эксперт.
"Я думаю, что пока это всего лишь заявление. Хотя дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно. Эти дискуссии еще велись до украинского кризиса. Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет", - сказал эксперт в беседе с агентством.
Однако есть мнение, что членство в НАТО может помочь стране стать полноценной частью сообщества безопасности, указал Тимофеев. Но с другой стороны, это резко ухудшит отношения с Россией, и проблемы безопасности будут только усугублены, считает он.
"Я думаю, что пока это риторика, она не новая. Я не думаю, что это стоит сейчас серьезно воспринимать", - подытожил эксперт.
31 декабря 2021, 19:13
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