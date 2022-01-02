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Кошмарное убийство в Каларашском районе: женщина зарезала сожителя
Кошмарное убийство в Каларашском районе: женщина зарезала сожителя
Страшное убийство произошло в Каларашском районе: 35-летняя женщина зарезала своего 32-летнего сожителя.
2022-01-02T13:44+0200
2022-01-02T13:44+0200
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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Страшное убийство произошло в Каларашском районе: 35-летняя женщина зарезала своего 32-летнего сожителя. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Каларашского района Кристина Викол. Как рассказала представитель полиции, все произошло накануне вечером на кухне. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудь. В результате полученной травмы мужчина скончался.Следствие выяснило, что у женщины есть трое маленьких детей, один ребенок у нее от жертвы."Первого января женщина готовила ужин детям. Затем пришел сосед с подарками для детей и бутылкой шампанского по случаю праздников. Позднее пришел сожитель женщины и кричал у окна, чтобы ему открыли. Женщина не захотела его впускать, но мужчина все равно нашел способ зайти в дом, после чего он начал ругаться", - рассказала Викол. По ее словам, именно в этот момент на кухне женщина схватила нож и ударила сожителя. Тело отправили на экспертизу. Открыто уголовное дело. Женщину задержали на 72 часа.
https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html
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в молдове, молдова

Кошмарное убийство в Каларашском районе: женщина зарезала сожителя

13:44 02.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausНож
Нож - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Родика Герчиу
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Жительница Калашского района может провести много лет за решеткой.
КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Страшное убийство произошло в Каларашском районе: 35-летняя женщина зарезала своего 32-летнего сожителя.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Каларашского района Кристина Викол.
Как рассказала представитель полиции, все произошло накануне вечером на кухне. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудь. В результате полученной травмы мужчина скончался.
Следствие выяснило, что у женщины есть трое маленьких детей, один ребенок у нее от жертвы.
"Первого января женщина готовила ужин детям. Затем пришел сосед с подарками для детей и бутылкой шампанского по случаю праздников. Позднее пришел сожитель женщины и кричал у окна, чтобы ему открыли. Женщина не захотела его впускать, но мужчина все равно нашел способ зайти в дом, после чего он начал ругаться", - рассказала Викол.
По ее словам, именно в этот момент на кухне женщина схватила нож и ударила сожителя.
Тело отправили на экспертизу. Открыто уголовное дело. Женщину задержали на 72 часа.
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