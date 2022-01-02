https://ru.sputnik.md/20220102/zhenschina-zarezala-sozhitelya-caarasi-moldova-47702953.html

Кошмарное убийство в Каларашском районе: женщина зарезала сожителя

Кошмарное убийство в Каларашском районе: женщина зарезала сожителя

Страшное убийство произошло в Каларашском районе: 35-летняя женщина зарезала своего 32-летнего сожителя.

2022-01-02T13:44+0200

2022-01-02T13:44+0200

2022-01-02T13:44+0200

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КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Страшное убийство произошло в Каларашском районе: 35-летняя женщина зарезала своего 32-летнего сожителя. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Каларашского района Кристина Викол. Как рассказала представитель полиции, все произошло накануне вечером на кухне. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудь. В результате полученной травмы мужчина скончался.Следствие выяснило, что у женщины есть трое маленьких детей, один ребенок у нее от жертвы."Первого января женщина готовила ужин детям. Затем пришел сосед с подарками для детей и бутылкой шампанского по случаю праздников. Позднее пришел сожитель женщины и кричал у окна, чтобы ему открыли. Женщина не захотела его впускать, но мужчина все равно нашел способ зайти в дом, после чего он начал ругаться", - рассказала Викол. По ее словам, именно в этот момент на кухне женщина схватила нож и ударила сожителя. Тело отправили на экспертизу. Открыто уголовное дело. Женщину задержали на 72 часа.

https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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