https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html
Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 1 января.
2022-01-03T12:14+0200
2022-01-03T12:14+0200
2022-01-03T12:14+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 4 января. Согласно данным НАРЭ, цены резко вырастут. Так, цена на 95-й бензин повысится сразу на 60 банов, до 21,30 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 31 бан, до 17,73 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.Как уточнили в НАРЭ, этот факт, в совокупности с последними тенденциями роста цен на международных биржах, сформировал на 4 января высокие цены. В НАРЭ подчеркнули, что повышение цен, основанное на увеличении квоты акциза, носит единовременный характер, поскольку применяется в первый расчетный день нового года. Кроме того, на ежедневную динамику цен на стандартные нефтепродукты стандартного типа будет влиять исключительно уровень котировок на международных фондовых биржах и обменные курсы национальной валюты по отношению к доллару США, добавили в агентстве.
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 4 января. Согласно данным НАРЭ, цены резко вырастут.
Так, цена на 95-й бензин повысится сразу на 60 банов, до 21,30 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на 31 бан, до 17,73 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
"В результате с 1 января 2022 года акциз на одну тонну импортного бензина увеличился на 586 леев, а на одну тонну дизельного топлива - на 237 леев, что, соответственно, отражено в окончательной цене на заправке, то есть подорожание до 54 банов за литр бензина А95 и на 25 банов - за литр дизельного топлива", - пояснили в НАРЭ.
Как уточнили в НАРЭ, этот факт, в совокупности с последними тенденциями роста цен на международных биржах, сформировал на 4 января высокие цены.
В НАРЭ подчеркнули, что повышение цен, основанное на увеличении квоты акциза, носит единовременный характер, поскольку применяется в первый расчетный день нового года.
Кроме того, на ежедневную динамику цен на стандартные нефтепродукты стандартного типа будет влиять исключительно уровень котировок на международных фондовых биржах и обменные курсы национальной валюты по отношению к доллару США, добавили в агентстве.