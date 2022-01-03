Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html
Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 1 января.
2022-01-03T12:14+0200
2022-01-03T12:14+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955395_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_aa93fd1c5961c9d3612dc5325faddee2.jpg
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 4 января. Согласно данным НАРЭ, цены резко вырастут. Так, цена на 95-й бензин повысится сразу на 60 банов, до 21,30 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 31 бан, до 17,73 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.Как уточнили в НАРЭ, этот факт, в совокупности с последними тенденциями роста цен на международных биржах, сформировал на 4 января высокие цены. В НАРЭ подчеркнули, что повышение цен, основанное на увеличении квоты акциза, носит единовременный характер, поскольку применяется в первый расчетный день нового года. Кроме того, на ежедневную динамику цен на стандартные нефтепродукты стандартного типа будет влиять исключительно уровень котировок на международных фондовых биржах и обменные курсы национальной валюты по отношению к доллару США, добавили в агентстве.
https://ru.sputnik.md/20211226/benzin-zima-sovet-avtoekspert-47540463.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_173c471ff056804ce6e8c18ca661770d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ

12:14 03.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausАвтозаправка
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 4 января. Согласно данным НАРЭ, цены резко вырастут.
Так, цена на 95-й бензин повысится сразу на 60 банов, до 21,30 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на 31 бан, до 17,73 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022 повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 годы, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

"В результате с 1 января 2022 года акциз на одну тонну импортного бензина увеличился на 586 леев, а на одну тонну дизельного топлива - на 237 леев, что, соответственно, отражено в окончательной цене на заправке, то есть подорожание до 54 банов за литр бензина А95 и на 25 банов - за литр дизельного топлива", - пояснили в НАРЭ.

Как уточнили в НАРЭ, этот факт, в совокупности с последними тенденциями роста цен на международных биржах, сформировал на 4 января высокие цены.
В НАРЭ подчеркнули, что повышение цен, основанное на увеличении квоты акциза, носит единовременный характер, поскольку применяется в первый расчетный день нового года.
Зима - Sputnik Молдова, 1920, 26.12.2021
Каким бензином лучше заправлять машину зимой – совет автоэксперта
26 декабря 2021, 20:47
Кроме того, на ежедневную динамику цен на стандартные нефтепродукты стандартного типа будет влиять исключительно уровень котировок на международных фондовых биржах и обменные курсы национальной валюты по отношению к доллару США, добавили в агентстве.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:45Санду подписала налогово-бюджетную политику с повышением зарплат судьям КС
12:38В селе Садова проходят обыски по факту хищений на ЖДМ
12:14Бензин и дизтопливо резко дорожают в Молдове: объяснение НАРЭ
11:42Противопожарная система в здании администрации президента неисправна - Санду
11:15Что нужно делать переболевшим COVID-19: необычный совет российского академика
10:42Санду: cледующая волна COVID-19 очень скоро придет в Молдову
10:21Президент Молдовы привилась бустерной дозой вакцины от COVID-19
10:05Где в Кишиневе 3 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:37Запуск "Севпотока - 2" мог бы снизить цены на газ в Европе - эксперт
09:00Игнат: я бы советовал подумать, покупать ли молдавские вина 2021 года
08:50Мир за сутки: планы русского Халка, песня леопарда и четвертая доза вакцины в Израиле
08:30Что будет с экономикой Молдовы: возрождение или полный крах
08:00Гырбу: в январе и феврале населению станет страшней
07:30В Кишиневе меняется маршрут одного из микроавтобусов
07:00Самый точный прогноз погоды: чего ждать в первый понедельник года
00:01Погодные рекорды Молдовы 3 января
ВчераРоботы, которые были с нами рядом в 2021 году
ВчераПоездки новогоднего маршрута туристического троллейбуса в Кишиневе продлили
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераАнтиковидные протесты в Амстердаме: полиция использовала служебных собак