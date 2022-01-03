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Что нужно делать переболевшим COVID-19: необычный совет российского академика
Что нужно делать переболевшим COVID-19: необычный совет российского академика
Знаменитый российский кардиохирург Лео Бокерия также дал совет, как дожить до 100 лет.
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Читать вслух по 15 минут каждый час переболевшим коронавирусом советует президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Об этом он заявил в интервью РИА Новости, уточнив, что чтение вслух полезно для восстановления дыхательной мускулатуры.Переболевшим COVID-19 очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали, отметил врач."Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - уточнил Бокерия.Он также рассказал, как можно дожить до 100 лет: для этого обязательно необходимо иметь цель в жизни, какое-то любимое занятие. Кроме того, важно много двигаться и по-доброму смотреть на мир."Конечно, нужно двигаться, потому что движение - это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие", - сказал Бокерия.По мнению знаменитого кардиохирурга, для долголетия человеку необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от алкоголя.
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в мире, россия

Что нужно делать переболевшим COVID-19: необычный совет российского академика

11:15 03.01.2022
© Sputnik / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКардиохирург Лео Бокерия
Кардиохирург Лео Бокерия - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Знаменитый российский кардиохирург Лео Бокерия также дал совет, как дожить до 100 лет.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Читать вслух по 15 минут каждый час переболевшим коронавирусом советует президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости, уточнив, что чтение вслух полезно для восстановления дыхательной мускулатуры.
"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", - сказал Бокерия.
Переболевшим COVID-19 очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали, отметил врач.
"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - уточнил Бокерия.
Он также рассказал, как можно дожить до 100 лет: для этого обязательно необходимо иметь цель в жизни, какое-то любимое занятие. Кроме того, важно много двигаться и по-доброму смотреть на мир.
"Конечно, нужно двигаться, потому что движение - это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие", - сказал Бокерия.
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