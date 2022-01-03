https://ru.sputnik.md/20220103/covid-19-moldova-47729397.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-03T19:08+0200

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2022-01-03T19:24+0200

заболеваемость

статистика

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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 242 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Зарегистрировано 12 случаев "импорта" инфекции: три – из Украины, по два – из Ирландии, Великобритании, Румынии, и США, один – из Испании.За минувшие сутки проведено 7565 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 844.У работников системы здравоохранения выявлено 18 случаев инфицирования: два - у врачей, 11 - у медсестер и пять – у работников вспомогательного персонала.Госпитализировано 766 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек).В то же время за сутки выздоровело 59 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 868.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, два из них – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 306.

https://ru.sputnik.md/20220101/yaponii-vaktsina-covid-47689795.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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заболеваемость, статистика