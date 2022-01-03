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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-03T19:08+0200
2022-01-03T19:24+0200
заболеваемость
статистика
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 242 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Зарегистрировано 12 случаев "импорта" инфекции: три – из Украины, по два – из Ирландии, Великобритании, Румынии, и США, один – из Испании.За минувшие сутки проведено 7565 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 376 844.У работников системы здравоохранения выявлено 18 случаев инфицирования: два - у врачей, 11 - у медсестер и пять – у работников вспомогательного персонала.Госпитализировано 766 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек).В то же время за сутки выздоровело 59 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 868.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, два из них – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 306.
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заболеваемость, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:08 03.01.2022 (обновлено: 19:24 03.01.2022)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 242 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Зарегистрировано 12 случаев "импорта" инфекции: три – из Украины, по два – из Ирландии, Великобритании, Румынии, и США, один – из Испании.
За минувшие сутки проведено 7565 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 376 844.
У работников системы здравоохранения выявлено 18 случаев инфицирования: два - у врачей, 11 - у медсестер и пять – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализировано 766 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек).
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В то же время за сутки выздоровело 59 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 362 868.
Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, два из них – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 306.
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