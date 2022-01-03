https://ru.sputnik.md/20220103/desyatki-pyanykh-voditeley-ostanovila-politsiya-novogodnie-prazdniki-47723087.html
Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники
Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники
В полиции рассказали сколько и каких нарушений было зарегистрировано в праздники.
2022-01-03T16:14+0200
2022-01-03T16:14+0200
2022-01-03T16:27+0200
общество
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новый год
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. За новогодний уик-энд в полицию поступило 2469 звонков через Единую службу спасения 112. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции в понедельник. В том числе было зафиксировано 149 правонарушений: В то же время за период праздников произошло одно убийство. Были обнаружены ранее объявленные в розыск 11 человек.Также в указанный период было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых пострадало 20 человек, двое погибли. В новогодние праздники в Молдове дежурило более 1500 полицейских.
https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html
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Юлия Липовая
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в молдове, полиция, молдова, новый год
Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники
16:14 03.01.2022 (обновлено: 16:27 03.01.2022)
В полиции рассказали сколько и каких нарушений было зарегистрировано в праздники.
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. За новогодний уик-энд в полицию поступило 2469 звонков через Единую службу спасения 112. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции в понедельник.
В том числе было зафиксировано 149 правонарушений:
40 случаев вождения в нетрезвом виде;
6 случаев насилия в семье;
В то же время за период праздников произошло одно убийство. Были обнаружены ранее объявленные в розыск 11 человек.
Также в указанный период было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых пострадало 20 человек, двое погибли.
В новогодние праздники в Молдове дежурило более 1500 полицейских.