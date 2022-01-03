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Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах
Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах
Финальный матч ЛЧ пройдет в северной столице России, на стадионе "Газпром-Арена".
2022-01-03T13:45+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Если позволит эпидситуация, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге может пройти при 100-процентной загрузке стадиона, окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и Роспотребнадзором, об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор города Александр Беглов.Матч состоится на стадионе "Газпром-Арена", тренировочной площадкой будет стадион "Петровский"."Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня", - отметил Беглов."Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория - болельщики клубов - отличается более высокой выездной активностью. В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля чемпионов УЕФА, который продлится 4 дня, с 26 по 29 мая. Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса "Юбилейный" и в парке 300-летия Петербурга", - рассказал Беглов.Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года на стадионе на Крестовском острове.
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в мире, россия, лига чемпионов

Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах

13:45 03.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. 28 мая 2022 на стадионе "Газпром Арена" пройдет финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.
Стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге. 28 мая 2022 на стадионе Газпром Арена пройдет финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/2022. - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Финальный матч ЛЧ пройдет в северной столице России, на стадионе "Газпром-Арена".
КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Если позволит эпидситуация, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге может пройти при 100-процентной загрузке стадиона, окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и Роспотребнадзором, об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", - уточнил он.
Матч состоится на стадионе "Газпром-Арена", тренировочной площадкой будет стадион "Петровский".
"Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня", - отметил Беглов.

"Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория - болельщики клубов - отличается более высокой выездной активностью. В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля чемпионов УЕФА, который продлится 4 дня, с 26 по 29 мая. Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса "Юбилейный" и в парке 300-летия Петербурга", - рассказал Беглов.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года на стадионе на Крестовском острове.
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