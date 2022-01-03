https://ru.sputnik.md/20220103/final-ligi-chempionov-peterburge-mozhet-proyti-pri-polnykh-tribunakh-47714991.html

Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах

Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах

Финальный матч ЛЧ пройдет в северной столице России, на стадионе "Газпром-Арена".

2022-01-03T13:45+0200

2022-01-03T13:45+0200

2022-01-03T13:45+0200

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КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Если позволит эпидситуация, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге может пройти при 100-процентной загрузке стадиона, окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и Роспотребнадзором, об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор города Александр Беглов.Матч состоится на стадионе "Газпром-Арена", тренировочной площадкой будет стадион "Петровский"."Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня", - отметил Беглов."Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория - болельщики клубов - отличается более высокой выездной активностью. В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля чемпионов УЕФА, который продлится 4 дня, с 26 по 29 мая. Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса "Юбилейный" и в парке 300-летия Петербурга", - рассказал Беглов.Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года на стадионе на Крестовском острове.

https://ru.sputnik.md/20211230/olimpiada-liga-chempionov-sport-2021-47646737.html

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