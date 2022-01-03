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Биолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу
Биолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу
Биолог объяснила, какие группы крови самые уязвимы перед коронавирусом нового типа.
2022-01-03T23:00+0200
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Люди, имеющие вторую и четвертую группы крови, наиболее подвержены заражению коронавирусом. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.По ее словам, у таких людей также может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.В то же время люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса.
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в мире, группа крови

Биолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу

23:00 03.01.2022 (обновлено: 23:16 03.01.2022)
© Photo : Centers for Disease Control and PreventionВирус
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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Специалист рассказала, каким образом группа крови влияет на уязвимость к COVID-19.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Люди, имеющие вторую и четвертую группы крови, наиболее подвержены заражению коронавирусом. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.

"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", – объяснила специалист.

По ее словам, у таких людей также может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.
В то же время люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса.

"Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это ни на что не влияет", – отметила биолог.

Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga” - Sputnik Молдова, 1920, 03.01.2022
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