https://ru.sputnik.md/20220103/gruppy-krovi-koronavirus-47731477.html
Биолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу
Биолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу
Биолог объяснила, какие группы крови самые уязвимы перед коронавирусом нового типа.
2022-01-03T23:00+0200
2022-01-03T23:00+0200
2022-01-03T23:16+0200
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группа крови
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КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Люди, имеющие вторую и четвертую группы крови, наиболее подвержены заражению коронавирусом. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.По ее словам, у таких людей также может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.В то же время люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса.
https://ru.sputnik.md/20220103/opasnosti-legkogo-techeniya-covid-19-47731061.html
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в мире, группа крови
Биолог назвала группы крови, наиболее восприимчивые к коронавирусу
23:00 03.01.2022 (обновлено: 23:16 03.01.2022)
Специалист рассказала, каким образом группа крови влияет на уязвимость к COVID-19.
КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik.
Люди, имеющие вторую и четвертую группы крови, наиболее подвержены заражению коронавирусом. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости
.
"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группах есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", – объяснила специалист.
По ее словам, у таких людей также может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.
В то же время люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса.
"Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это ни на что не влияет", – отметила биолог.